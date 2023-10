7 países de la UE que desprecian el euro 

Aunque estamos más que acostumbrados a poder viajar por todo el continente sin necesidad de realizar grandes cambios: no se requiere pasaporte, permisos, cambios de moneda, etc., es verdad que hay varios países, en concreto 7, que no aceptan el euro ya que no es su moneda oficial, pese a formar parte de la Unión Europea.

Por este motivo, viajar a alguna de estas naciones implica tener que adoptar su sistema monetario una vez que se traspasan sus fronteras. Estos son:

BULGARIA

El país de Europa del este, fronterizo con Turquía, Grecia, Macedonia del Norte,Serbia y Rumanía, no tiene el euro como moneda oficial del estado. Por ello, en caso de querer visitar el país con capital en Sofía, y deleitarte con sus lagos y montañas, tendrás que utilizar la moneda búlgara, llamada leva búlgara, BGN: 1 BGN = 0,51€.

REPÚBLICA CHECA

Otro país, en este caso de centro Europa, como es República Checa, tampoco tiene el euro como moneda estatal. El país con más castillos -muchos de ellos del s.XII- de Europa y con capital en Praga y con la mayor cantidad de marcas de cerveza, cuenta con la corona checa, CZK: 1 CZK = 0,041€.

DINAMARCA

Con capital en Copenhague y siendo el país más pequeño de los tres escandinavos, Dinamarca tampoco necesita del euro para sobrevivir, ya que lo hace gracias a su corona danesa, DKK: 1 DKK = 0,13€.

HUNGRÍA

Uno de los países más polémicos de los últimos años respecto a su posición para con la Unión Europea, mostrándose muy crítico con las políticas adoptadas por Bruselas, hasta el punto de tomar sus propias decisiones a nivel de inmigración, social o incluso económico, tampoco hace del euro el eje central de su economía, ya que cuenta con su forinto húngaro -eso sí, la moneda más barata de los siete países-, HUF: 1HUF = 0,0026€.

POLONIA

El país europeo por excelencia. Ubicado en en el corazón del Viejo Continente y testigo de primera mano de todos los conflictos que han asolado Europa durante los últimos 150 años, con especial importancia durante la II Guerra Mundial, llegó a caer en diferentes manos durante varios períodos de tiempo por lo trascendente de su posición geográfica. Su moneda, conocido como esloti polaco, PLN, equivale a algo más de 20 céntimos: 1 PLN = 0,22€.

RUMANÍA

El país de Transilvania tampoco ve en el euro una pieza importante para subsistir. Sus pueblos, tan llamativos y característicos, así como sus paisajes y ríos, conforman de Rumanía. Su moneda es el leu rumano, RON: 1 RON = 0,20€.

SUECIA

Por último estaría Suecia. El país escandinavo con capital en Estocolmo y una de las economías más potentes y estables del mundo, cuenta con una moneda ajena al euro; la corona sueca, SEK: 1 SEK = 0,086€.