Brecha de género: estos son los países con mayor igualdad entre mujeres y hombres del mundo

La pelea es de ayer, es de hoy y será de mañana. Porque la igualdad no existe aún y tardará en llegar. A pesar de los esfuerzos, sensibles, realizados en los últimos años desde la política, la educación o la empresa, queda mucho camino por recorrer para alcanzar una plena igualdad de género en la sociedad. Lo constata la calle, el día a día, y le pone números, desde 2006, el Foro Económico Mundial (FEM o WEF, por sus siglas en inglés).

No hay más que consultar su último Índice Global de Brecha de Género (Global Gender Gap Index, que puedes leer completo al final de esta noticia), que tiene como meta medir en 146 países la paridad entre hombres y mujeres en cuatro áreas clave: participación económica y oportunidad, salud y supervivencia, logro educativo y empoderamiento político. Su conclusión: necesitamos 132 años para que la paridad sea efectiva, para que la igualdad deje de ser quimera.

En la edición de 2022 -dada a conocer en julio pasado y redifundida ante el 8-M, Día Internacional de la Mujer, Islandia ocupa por décimotercer año consecutivo el primer puesto del ranking, siendo el país con mayor igualdad de género del mundo, con una puntuación de 0,908 (en una escala en la que 1 es la paridad completa). El podio se completa con otros dos países nórdicos: Finlandia y Noruega, seguidos de otro vecino, Suecia. La escala da cuenta del poderío europeo en la materia, con seis estados en el top ten.

Nicaragua, que ha ascendido cinco puestos respecto a la clasificación de 2021, cuando ocupó el puesto número 12, sigue contando con la brecha de género más estrecha de toda América Latina, siendo el séptimo país del mundo donde existe más igualdad entre hombres y mujeres. Ruanda y Namibia siguen estando en cabeza entre los africanos, en los puestos sexto y octavo del mundo, mientras que hay que irse al puesto 19º para encontrar al primer asiático, Filipinas.

El contexto

El índice del WEF estima que, al ritmo actual, la brecha de género global se cerrará en 132 años, porque la paridad de género avanza de forma demasiado lenta, según constata en su presentación la economista suizo-paquistaní Saadia Zahidi, la directora general del Foro Económico Mundial. Sólo se ha cerrado el 68,1% de la brecha de género planetaria.

Reconoce que el año pasado se registró una "ligera mejoría" respecto a los datos de 2022, pero el contexto general de crisis amenaza con producir un retroceso en la pelea por la igualdad. Guerra y desplazamiento, postpandemia, aumento del coste de la vida, emergencia climática... todo hace que "el progreso hacia la paridad de género se está estancando".

"No sólo son millones de mujeres y niñas que pierden el acceso y oportunidad en la actualidad, sino que este alto en el progreso hacia la paridad es una catástrofe para el futuro de nuestras economías, sociedades y comunidades", indica. De ahí que defienda con rotundidad que hay que "acelerar la paridad debe ser una parte central del público y agenda privada".

"Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y el conflicto geopolítico han detenido el progreso y empeorado el escenario para mujeres y niñas de todo el mundo; el riesgo es crear cicatrices permanentes en el mercado laboral", avisa Zahidi. Y eso ensombrece las mejoras en liderazgo político y empresaria, en el repunte de la presencia de mujeres en roles profesionales habitualmente masculinizados. Datos "alentadores" que no son todo.

En los 146 países analizados en el informe, la brecha de género en Salud y Supervivencia está en un 95,8% -la mejor-; la de Logro Educativo llega al 94,4% -aunque haya países que recientemente veten a las niñas en las escuelas, como Afganistán-; la de Participación Económica y Oportunidad aún se queda en un 60,3% y Empoderamiento Político, en un 22%. Dos áreas fundamentales pare el verdadero salto. Aunque ningún país ha logrado aún la plena igualdad de género, las 10 principales economías han cerrado al menos el 80% de sus brechas.

País a país

1. Islandia

Islandia ha cerrado casi por completo su brecha de género en Logro Educativo, con una puntuación de 0,993. Aunque sólo se ha cerrado el 22% de la brecha global de género en Empoderamiento Político, Islandia encabeza todo el Índice en esta dimensión, debido a que ha tenido una mayor proporción de mujeres como jefas de Estado en los últimos 50 años y una mayor proporción de mujeres en el parlamento que otros países. Sigue teniendo hoy a Katrín Jakobsdóttir como mandataria.

El reparto equitativo del trabajo no remunerado ha sido decisivo para el progreso de Islandia, afirma Joeli Brearley, autora de The Motherhood Penalty, al Foro Económico Mundial: "Cuando el 90% de las mujeres se declararon en huelga por este motivo en los años 70, demostraron a los hombres que este trabajo tiene valor, que no pueden hacer su trabajo sin él. Ese fue el gran cambio para Islandia en términos de igualdad de género".

2. Finlandia

Finlandia ha alcanzado la plena paridad en Logro Educativo y casi la paridad (0,97) en el subíndice de Salud y Supervivencia. Sin embargo, su puntuación en 2022 en Participación y Oportunidades Económicas (0,789) es inferior a la de 2021 (0,806) debido a un descenso de la paridad en la participación en la población activa, una caída de los ingresos estimados de hombres y mujeres y un descenso de la paridad de género en la igualdad salarial.

Por cierto, en Finlandia también manda una mujer, Sanna Marin, primera ministra.

3. Noruega

Con 0,845, la puntuación de Noruega es ligeramente inferior a la más alta alcanzada en 2021. El logro educativo es la puntuación más alta del subíndice de Noruega, casi a la par (0,989). En Participación y Oportunidades Económicas, la puntuación del país, de 0,765, supone un descenso del 3% con respecto al año anterior, cayendo a los niveles que Noruega registró en 2007. Las cifras de este año reflejan una menor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y en puestos de legisladores, altos funcionarios y directivos.

Hasta 2021, el país estuvo capitaneado por la primera ministra Erna Solberg.

4. Nueva Zelanda

Nueva Zelanda ha alcanzado la paridad en la categoría de Educación. En Salud y Supervivencia, ha mejorado su clasificación en esperanza de vida saludable. El nivel de paridad que el país ha alcanzado este año en el subíndice Económico es inferior al del año pasado, ya que ha disminuido el índice de participación de las mujeres en la población activa, aunque ha aumentado la igualdad salarial por trabajos similares.

En el subíndice de Empoderamiento Político, Nueva Zelanda mejoró su puntuación respecto al año pasado en 0,03, ya que aumentó su porcentaje de liderazgo femenino a nivel de jefes de Estado. Este año perderá empuje ahí, tras la marcha de Jacinda Ardern.

5. Suecia

Suecia ha cerrado la brecha de género en Logro Educativo y su segunda puntuación más alta es en el subíndice de Salud y Supervivencia (0,963), donde mantiene los avances logrados en 2021. Ocupa el primer lugar en Participación y Oportunidades Económicas en la región, con un alto nivel de participación de la mano de obra femenina, paridad en la participación de las mujeres en funciones profesionales y técnicas, y un nivel de paridad en los ingresos estimados por trabajo superior al de otros 137 países.

Hasta octubre, tuvo como primera ministra a Magdalena Andersson.

6. Ruanda

Ruanda ha figurado en el grupo de los diez de cabeza todos los años, desde que se incluyó por primera vez en el Índice en 2014, y en esta ocasión ha subido un puesto en la clasificación, además de liderar el África subsahariana.

Sus puntuaciones más altas en el subíndice son las de Logro Educativo y Salud y Supervivencia (0,96 y 0,974, respectivamente). Ha reducido la brecha de género en la educación terciaria en un 2,9% y ha mantenido la paridad en la educación obligatoria. En Participación y Oportunidades Económicas, Ruanda es una de las tres economías que registraron la paridad en la participación de la población activa en 2022 (junto con Sierra Leona y Burundi). En Empoderamiento Político, el país también registró paridad a nivel ministerial y parlamentario.

Desde 2003, el país africano es líder mundial en representación parlamentaria femenina gracias en parte a un sistema de cuotas. Para algunos, el feminismo nació de las cenizas del genocidio, para otros, es solo una campaña de marketing diseñada por un régimen autoritario.

Una votante emite su papeleta durante las elecciones presidenciales de Ruanda de 2010, en un colegio electoral de Kigali. Finbarr O'Reilly / REUTERS

7. Nicaragua

El progreso desde 2021 hace que Nicaragua ascienda cinco puestos en 2022 hasta la séptima posición. Ha cerrado la brecha en el subíndice de Logro Educativo, en todos sus indicadores. En el subíndice de Empoderamiento Político, Nicaragua se mantiene en la 5ª posición, con una paridad continua en los puestos ministeriales desde 2021. Ha aumentado su puntuación en paridad parlamentaria de 0,938 el año pasado a 1.

Pero sus brechas de género, sin embargo, se han ampliado en Participación y Oportunidad Económica desde 2017. Este año, las brechas son evidentes en la participación de las mujeres en la fuerza laboral y en la igualdad salarial. Sin embargo, Nicaragua ha mantenido 2021 niveles de participación de las mujeres en roles profesionales, técnicos y como legisladoras, funcionarias y altas directivas. La igualdad en los ingresos laborales estimados también aumentó, de 0,456 a 0,682.

Es uno de esos casos en los que igual no es más democracia, con el autócrata Daniel Ortega violando derecho tras derecho de sus ciudadanos y ciudadanas.

8. Namibia

Namibia ha descendido dos puestos desde el año pasado. Su rendimiento en el subíndice de Salud y Supervivencia se ha mantenido sin cambios desde 2014, pero informó de niveles de paridad más bajos en tres indicadores de Participación y Oportunidades Económicas que en 2021: la participación de las mujeres en la fuerza laboral (-0,014), la igualdad salarial (-0,017) y los ingresos ganados estimados (-0,005).

Aunque informó de la paridad en todos los niveles de educación y de una alta puntuación de alfabetización (0,998), la clasificación de Namibia en el subíndice de Logro Educativo no ha ganado terreno desde que cayó la paridad en 2016. En el pilar de Empoderamiento Político, el único cambio en 2022 fue una pequeña reducción de la puntuación de la brecha de género para las mujeres en puestos ministeriales (-0,001).

9. Irlanda

Irlanda se mantiene en el noveno puesto, pero ha recuperado el terreno perdido desde que registró su puntuación más alta en 2016 (0,806). Cerró la brecha en el subíndice de Logro Educativo, y su puntuación general de Participación Económica aumentó en 0,013 gracias a la continua paridad en la participación de las mujeres como trabajadoras profesionales y técnicas, y a la reducción de las brechas de género en los ingresos ganados estimados, la igualdad salarial y la participación de legisladores, altos funcionarios y directivos.

Pero estas mejoras, indica el informe del WEF, se ven contrarrestadas por un descenso de 0,026 en la participación de las mujeres en la población activa. Hasta los mejor situados tienen aún sombras y deudas pendientes.

10. Alemania

La puntuación de Alemania es para felicitarse, porque en 2022 logra la más alta de su historia y vuelve a situarse entre los 10 primeros puestos este año, tras haber estado entre el 10 y el 14 desde 2008. Ocupa el puesto más alto en Empoderamiento Político, que es también el subíndice en el que presenta el mayor nivel de mejora. Su puntuación de 0,55 es superior al 94% de los países del Índice. Mantiene altos niveles de paridad en Logro Educativo, pero tiene puntuaciones más bajas en los indicadores de Participación y Oportunidades Económicas en comparación con 2021.

¿Y España?

España, por su parte, ha bajado tres posiciones respecto a la edición de 2021 y se sitúa en 2022 en el puesto 17 del índice, con un total de 0,788 puntos. Ocupa el puesto 64 en Participación y Oportunidad igual para hombres y mujeres, cuando venía del 71 en el estudio del año previo; en Logros Educativos, se encuentra en el puesto 36, un buen sprint desde el 44; en Empoderamiento Político, pasa del 15 al 17, un leve retroceso, mientras que en Salud y Supervivencia las cosas mejoran: del puesto 114 al 107.

La brecha salarial de género en España es del 28,21% aún, un dato insostenible. Su vamos al detalle, vemos cómo en el caso de nuestro país el salario percibido por un trabajo similar se aleja mucho de este marcador. Una puntuación de 0,616 lleva a nuestro país hasta el 89 puesto mundial. Una situación parecida sucede con el ingreso estimado total que ocupa la posición 58 con un indicador de 0,674. Un contexto tan crítico que viene reforzado por otro dato: sólo una de cada tres personas de las juntas empresariales son mujeres (32,60%).