Cronología de la crisis España-Argentina desatada a golpe de micrófono

Domingo 19 de mayo, 12:30 horas, interior día. El evento de Vox Viva 24, una macroconvocatoria política con líderes internacionales de ultraderecha, llena la plaza de toros de Vistalegre (Madrid). Allí, un desatado Javier Milei sube al escenario. Era el comienzo de un 'tremendo quilombo' que ha sacudido la política nacional e internacional en las últimas jornadas.

Sus palabras acusando de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, no son concebidas, sin embargo, como el origen de la polémica al otro lado. Desde Buenos Aires retrotraen la cuestión a las incendiarias declaraciones de Óscar Puente en un acto del PSOE, cuando afirmó que Milei "ingería sustancias". Van incluso más allá, hasta las críticas referencias de miembros del Gobierno, incluido Pedro Sánchez, contra el hoy presidente argentino.

Pero, echando la vista tan atrás o no para decretar el origen de la polémica, lo indudable es que llevamos días a golpe de titular, comunicados y pulsos diplomáticos que han acabado con la retirada definitiva de la embajadora española de Buenos Aires y una incertidumbre en unas relaciones claves a niveles social, cultural y económico entre "dos países hermanos".

48 horas (y algo más) de un teléfono rojo que no ha dejado de sonar y que intentamos reconstruir aquí... Aunque advertimos que de momento el caso esté lejos de resolverse.

Las primeras palabras de Milei en 'casa' de Vox

A la hora en la que muchos españoles disfrutaban del aperitivo el domingo, el presidente argentino aparecía en loor de multitudes en el acto de Vox. Allí se lanzó contra el socialismo y no ahorró críticas ni al Ejecutivo ni a la figura de Pedro Sánchez.

"No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo", apuntó el líder de La Libertad Avanza, en una clarísima referencia sin necesidad de mencionar expresamente a Sánchez y su esposa. Moncloa dio acuse de recibo en cuestión de horas.

Exteriores reacciona de urgencia

José Manuel Albares, ayer en La Moncloa, en su intervención de urgencia sobre Argentina. Moncloa via Getty Images

Horas fue lo que tardó en convocar y celebrar una comparecencia de urgencia el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Apenas cinco minutos a media tarde del domingo, en tono grave, para acusar al político argentino de haber llevado a cabo "un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España".,

En esa intervención en Moncloa, Albares exigió en nombre del Gobierno "unas disculpas públicas", advirtiendo de que, de no ocurrir, adoptarían las medidas "que consideremos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad". La primera la anunciaba de inmediato: la llamada a consultas a la embajadora española de Buenos Aires. Un primer paso a modo de aviso.

Pedro Sánchez toma la palabra

En silencio durante el domingo, Sánchez aprovechó una intervención en el foro económico CREO a poco después del mediodía del lunes para afear las palabras de Milei.

"Entre Gobiernos, los afectos son libres pero el respeto es irrenunciable", exponía en un primer momento para exigir inmediatamente "una rectificación pública" al jefe de Estado argentino.

En caso de no ocurrir, Sánchez avanzaba en las palabras de su ministro y apuntaba que "la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa su democracia y a los lazos de hermandad que la unen con Argentina, ahora liderada por un presidente que no ha estado a la altura con sus declaraciones".

Albares convoca al embajador argentino

Casi en paralelo al presidente, Albares hacía su parte convocando con carácter urgente al embajador argentino a la sede del Ministerio. La cita, concluida a primera hora de la tarde, servía para ratificar en privado lo ya expuesto por el propio jefe del departamento, la exigencia de "disculpas públicas" de Milei por sus palabras del domingo.

Algo que, evidentemente no iba a ocurrir, como dejaba claro a esas horas el portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni.

Responde Manuel Adorni, portavoz argentino

El cruce de mensajes no sólo era intenso; era imparable. Desde la Casa Rosada, a media mañana local (alrededor de las 16:00, hora peninsular española) comparecía el 'vocero' presidencial. Fiel a un estilo que está dando mucho que hablar desde su llegada al cargo, Adorni no falló a una pregunta ni rehuyó un posible titular.

El portavoz descartó lo que consideraba una "irracional crisis diplomática" por unas "discrepancias personales" que además achacaban a Óscar Puente y diversas críticas lanzadas por miembros del Ejecutivo español contra el por entonces candidato Milei. "Ante tantos insultos, agravios y descalificaciones sufridas, nosotros jamás hemos involucrado las relaciones diplomáticas", apuntaba de forma reiterativa ante las preguntas de la prensa.

"Nuestra posición es clara, después de una catarata de insultos, sin mencionar a nadie hablamos de corrupción y se sintieron ofendidos... y como dice el refrán al que le quepa el sayo, que se lo ponga", remataba, no sin culminar lo ya evidente a esas alturas. Que ellos no se iban a disculpar y que apelaban a que fuera Sánchez quien pidiera "las excusas públicas, que sería lo más razonable".

Milei vuelve a la carga a su llegada a Argentina: del tuit burlón a los ataques en su primera entrevista

Javier Milei, este fin de semana. Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Le bastó un tuit o como se llame ahora lo que se publica en la red social de Elon Musk escrito nada más poner pie en su país, ya de vuelta de su aventura española. "Volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. Viva la libertad, carajo", escribía con un montaje de un león rugiendo sobre la bandera argentina. Más show, miles y miles de interacciones de todos los colores y la muestra evidente de que habría más jaleo.

El mensaje se tornó en presidencial en una entrevista concedida horas después al canal privado TN, plena noche local. "No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista... ¡Si yo fui el agredido!", apuntaba en un primer momento, reservándose una nueva ristra de ataques.

"Lo hicieron tan burdo y tan mal que hoy todo el mundo habla del caso de corrupción de la mujer y de un posible tráfico de influencias" proseguía en referencia a la actuación del Ejecutivo español.

Más lejos aún, su mensaje fue encendiéndose en agresividad hasta acusar al "cobarde" Pedro Sánchez por "mandar a mujeres a pegarme, una cobardía feroz". "Vale la pena decir que no es funcional al Gobierno. e. Se hizo cargo y esto demuestra que estaba sucio. La mujer tiene un montón de causas".

Exteriores retira a la embajadora en Buenos Aires

Gesto serio, muy serio. La expresión de José Manuel Albares ya daba muestra de su decisión, conocida alrededor de las 13 horas del martes: el Gobierno optaba por escalar en el conflicto al retirar a la embajadora española, María Jesús Alonso Jiménez, de suelo argentino ante la falta de disculpas de la contraparte.

"La situación no ha cambiado y por tanto les anuncio que retiramos a la embajadora en Buenos Aires, que se quedará definitivamente en Madrid", mientras la delegación continuaría bajo el mando del número dos, en calidad de encargado de negocios.

Un nuevo tiempo diplomático tras remarcar que "las instituciones españolas no hacen política, y mucho menos política exterior, a través de tuits ni participan en ningún 'show'", en velada mención a Milei y sus recientes intervenciones ya en suelo argentino.

La medida no supone la ruptura de relaciones diplomáticas, lo que sería el último paso de una cadena de agravios y medidas que también podría dar con la declaración de persona non grata al presidente sudamericano ante su esperada vuelta el 21 de junio, también de carácter privado. "Analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España", adelantaba Albares sin entrar en más detalles

Milei echa más leña al fuego instantes después

En otra entrevista, esta vez vía telefónica y apenas una hora después del movimiento diplomático español, el presidente del país acusaba a Albares de haber cometido un "disparate propio de un socialista fatalmente arrogante" con la retirada de la embajadora.

En sus palabras, Sánchez "se siente aludido por una frase que no contenía nombres, [...] hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido". "¿Acaso él se cree que es el Estado? [...] Hay que explicarle que él no es el Estado, no es España, y está manchando la reputación internacional de su país", que remataba con la penúltima perla. Este acto "demuestra el tipo de personajes siniestros que son los socialistas".

Los bises: del concierto de Milei a las últimas palabras de Albares

Decir que la tarde de ese martes fue tranquila es ser terriblemente simplista. Sí es cierto que bajo el ritmo de comunicados y réplicas... a la espera del gran evento personalista de Javier Milei en su noche. Un concierto / acto de autoafirmación que ha recibido quejas hasta de sus compatriotas.

Javier Milei, cantando durante su presentación de anoche en el Luna Park de Buenos Aires. Marcelo Endelli / Getty Images

El 'león' rugió a ritmo de rock con una actuación plagada de 'cariños' a Sánchez y con la fanaticada entregada a la causa dentro y fuera del recinto. Y sí, sonó el Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe revisitada en tono satírico.

Nadie esperaba que el caudal de declaraciones cesase ahí y efectivamente se han seguido sucediendo las palabras de Milei contra "Pedrito", al que ha acusado de "cobarde", "incompetente" y "mentiroso" y "hazmerreír de Europa en materia diplomática". Todo mientras desde la Casa Rosada insiste en descartar un conflicto diplomático.

La versión española ya no ha llevado el sello de Sánchez y se ha alejado de Moncloa, si bien el titular de Exteriores no ha dejado de mandar mensajes. Este viernes, en RAC1, por ejemplo. "Yo no sobreactúo, yo actúo y siempre voy a hacerlo en defensa de las instituciones españolas", advertía Albares.

La historia continuará...