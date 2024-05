El Rolls-Royce de 250.000 euros abandonado hace años en la puerta de un hotel y que nadie puede tocar

El Rolls-Royce Phantom VII fue el primer modelo producido por la histórica compañía británica desde que BMW la adquirió en 2003 y, respecto a las generaciones anteriores, es el que se produjo en mayor número de ejemplares, más de 10.000. Uno de estos coche fue adquirido en 2012 por Gautam Kundu, propietario del grupo Rose Valley.

Ahora, sin embargo, el vehículo está abandonado en el patio del hotel Chrome de Calcuta, también propiedad del empresario indio, a la espera de que se aclaren los distintos elementos de la acusación que se cierne sobre este personaje, según ha informado el medio italiano Corriere della Sera.

Tras la muerte de su hermano, Kundi heredó la dirección del grupo Rose Valley, una sociedad que se ocupaba de las inversiones en el sector de las plantaciones de rosas. El empresario amplió sus actividades a otras regiones de la India, convenciendo a decenas de miles de personas para depositar dinero a modo de reserva de terrenos, con la promesa de altísimos rendimientos.

Después de un cierto período de tiempo, los inversores podían elegir entre retirar el dinero con intereses o el terreno. Sin embargo, los nuevos miembros no se dieron cuenta de que el dinero que depositaron en realidad se utilizó para pagar a los inversores anteriores.

En 2012, el imperio de Kundu había alcanzado proporciones gigantescas: siete canales de televisión, una cadena de joyerías, una productora cinematográfica que hacía películas con las mayores estrellas de Bollywood, pero también intereses en el sector hotelero, con numerosos hoteles en toda la India, de nuevo aplicando la misma estafa, en forma de cuotas mensuales que los inversores pagaban por el alojamiento en hoteles y complejos turísticos propiedad de Rose Valley Hotels and Entertainments Ltd.

En ese momento adquiere el Rolls Royce, elegido como símbolo de su éxito. Este fue utilizado también en algunas campañas publicitarias y eventos promocionales, pero acabó convirtiéndose en una especie de maldición, ya que en 2015 Kundu fue detenido acusado de haber robado más de 20 millones de euros al cambio actual.

Kundu y su esposa salieron de prisión en 2022, pero aún no han sido absueltos de una larga lista de cargos y el Rolls negro sigue estacionado en el mismo lugar donde lo dejaron por última vez . Si bien la mayoría de los bienes fueron incautados por las autoridades, en este caso la situación es más complicada, hasta el punto de que en el perfil de Instagram "Supercars of Kolkata" algunos usuarios denuncian conspiración y hacen suposiciones sobre el crimen organizado y el blanqueo de dinero . El meollo de la controversia parece ser lo que parece un agujero de bala en el parabrisas , el único daño aparentemente sufrido por el sedán de lujo, además de los amortiguadores colapsados. El misterio no parece destinado a una resolución fácil y, aunque hasta ahora parece que el Rolls ha resistido bien el paso del tiempo , cuesta pensar en un destino distinto al de convertirse en un montón de óxido.