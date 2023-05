Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los combates

El carnicero de Putin apunta a los ‘pijos’ rusos

El jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha vuelto a dejar un mensaje dirigida a la propia sociedad rusa, aquella a la que apela periódicamente cada vez que considera que no recibe suficiente munición y suministros por parte de la cúpula militar.



El conocido como el chef de Putin, por su vieja amistad, ha advertido de que Rusia podría acabar albergando una revolución similar a las de 1917, desembocando en la derrota de la guerra en Ucrania. Todo ello en el marco de la contraofensiva que prepara Ucrania, con la meta de expulsar a las tropas rusas a las fronteras anteriores a 2014, es decir, cuando Rusia anexionó ilegalmente la península de Crimea.



Precisamente, la advertencia sobre este enclave -llave de los mares Negro y de Azov-ha llegado acompañada de otra muy relacionada. Se ha referido a, como cuando apareció rodeado de cadáveres de rusos en Bajmut, que la carne de cañón en esta invasión la están poniendo las clases populares y no son los hijos de las élites los que mueren en el frente. "Si los rusos comunes continúan recuperando a sus hijos en ataúdes de zinc mientras los hijos de la élite toman el sol en el extranjero", ha dicho, "Rusia enfrentará una agitación similar a las revoluciones de 1917 que dieron paso a una guerra civil".



"Lo más probable es que este escenario no sea bueno para Rusia, por lo que debemos prepararnos para una guerra ardua", ha asegurado el líder de las fuerzas paramilitares que han proclamado la captura de Bajmut, en una entrevista publicada en Telegram. "Estamos en tal condición que podríamos perder a Rusia, ese es el principal problema... Necesitamos imponer la ley marcial", ha defendido.



Por otra parte, y a modo de anécdota, en dicha entrevista Prigozhin ha renegado de su conocido mote. Considera que apodarse el chef de Putin era estúpido, puesto que no era ducho en la cocina. En esa línea, ha ironizado señalando que 'carnicero de Putin' podría ser un apodo más adecuado.