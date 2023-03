La imputación de Donald Trump por el caso Stormy Daniels, en vivo | Ron DeSantis (Florida) no atenderá una petición de extradición 

Los republicanos amenazan con no tolerar la "caza de brujas"



Un gran número de cargos del Partido Republicano han considerado que la imputación del expresidente estadounidense Donald Trump es una "caza de brujas" y advirtieron de que la población estadounidense "no la tolerará".



"La población estadounidense no tolerará esta injusticia, y la Cámara de Representantes pedirá cuentas a (el fiscal) Alvin Bragg y su abuso de poder sin precedentes", dijo el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Para el legislador conservador, el fiscal "ha dañado de forma irreparable el país en un intento por interferir en la elección presidencial".



La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, coincidió en que se trata de una decisión con motivaciones políticas. "Cuando nuestro sistema de justicia se utiliza como herramienta política, nos pone a todos en peligro. Este es un flagrante abuso de poder por parte de un fiscal de distrito enfocado en la venganza política en lugar de en mantener a las personas a salvo", dijo en Twitter.



Son muchos los republicanos los que han utilizado las redes sociales para replicar el mensaje clave que ha lanzado Trump en el comunicado publicado en Truth Social poco después de conocerse la imputación.



Quien no se ha pronunciado de momento a la noticia es el líder de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell, principal figura de la oposición a Trump dentro del Partido Republicano y frecuente objeto de críticas del expresidente.