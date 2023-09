Indignación con el trato de Marruecos a una ONG española

Después del terremoto que sacudió Marruecos el pasado 8 de septiembre, el país ha recibido numerosa ayuda humanitaria. España, de hecho, ha sido uno de los países que más se ha implicado: un destacamento de la UME se trasladó hasta el norte de África para buscar supervivientes.

Pero no toda la ayuda ha sido tan bien recibida. Una ONG andaluza está muy indignada por el trato que le ha dado el país africano cuando intentaban ayudarles. Se trata de Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía, que lleva días transportando a Marruecos ropa y distintos materiales que la población española está donando para los afectados de la catástrofe.

Tal y como recoge El Correo, la ONG está recibiendo un trato vejatorio en la frontera de Tánger para poder acceder al país. Uno de los miembros asegura que la situación está siendo "caótica" y que les están tratando de forma "despectiva". De hecho, no les han permitido la entrada al país tras más de siete horas de espera.

Viajaban con más de 2.000 kilos de ropa y tiendas de campaña para los afectados por el terremoto y han tenido que darse media vuelva con la mercancía. Además, no solo vuelven con ello sino también con la frustración e indignación de no haber podido cumplir con su labor de ayuda humanitaria.

Las denuncias de otras ONG

No solo ha sido la ONG Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía la que ha recibido un mal trato por parte de Marruecos, sino que hay otras empresas que también denuncian esta situación. Este martes una empresa de Martos, Jaén, ha emitido un comunicado después de haber intentado hacer una entrega de material y que les denegasen la entrada.

"Buenos días no sé cómo expresar los sentimientos que tenemos en estos momentos, ayer después de estar 7 horas en aduanas no nos dejaron entrar con el material, alegando que el material era usado y podía tener problemas la gente con infecciones en la piel. ¿Cómo se queda usted? Por activa y por pasiva rogándole a esos directores de aduanas, que solo nos faltó ya ponernos de rodillas, y nada, no aceptó nuestras súplicas. Solo aceptaban material nuevo", reza la queja a la que ha accedido el medio citado anteriormente.