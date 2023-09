La embajadora de Marruecos pone cifra a la donación millonaria de Mohamed VI por el terremoto

Europa Press via Getty Images

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha concedido una entrevista a laSexta Noticias en la que ha mostrado su gratitud a todos los ciudadanos, instituciones y cuerpos de seguridad españoles, que se trasladaron desde el primer momento a la 'zona cero' donde se produjo el trágico terremoto en su país durante el pasado viernes.

"Muchas gracias por todas las muestras de amistad, de apoyo y de solidaridad. Me han conmovido mucho", afirmó la embajadora, que además ha querido abrir una lanza a favor del rey de su país, tan criticado a nivel internacional por su ausencia y supuesta lentitud a la hora de solicitar ayuda internacional en las primeras horas tras el seísmo.

Ante esta cuestión, Benyaich, ha sostenido que fue el rey "el primero en ofrecer 100 millones de euros de sus fondos propios", y ha lamentado que las informaciones 'maliciosas' hayan afectado a la figura del monarca, que según Karima, se volcó desde el primer momento nada más conocer lo ocurrido.

"En estas circunstancias lo más importante es la acción, no la foto", aseguró la embajadora, que lamentó que las publicaciones en este sentido hayan comprometido la credibilidad de la Corona marroquí.

Al mismo tiempo, ha querido recordar que en estos momentos hay "casi más de un millón de marroquíes que contribuyen a la sociedad civil y al desarrollo del país". Por todo ello se mostró profundamente dolida ante el hecho de que los ciudadanos españoles puedan tener una idea "confusa" tanto del rey como del país.

También ha salido al paso de las críticas acerca de por qué su país no recurrió a más ayudas internacionales: "El orden, la organización, la logística interna era indispensable. Imagínese el país abierto con miles de personas que lleguen espontáneamente... Eso no permitirá a nuestros equipos hacer el trabajo correctamente", argumentó la embajadora, que no ha descartado la posibilidad de solicitar ayuda a terceros como Francia en un futuro.