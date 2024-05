La Iglesia insta al Gobierno de Milei a repartir los alimentos para comedores sociales que retiene

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, ha reclamado al Gobierno argentino que reparta "rápidamente" los cinco millones de alimentos para comedores populares que retiene el Ministerio de Capital Humano.

"Nos hemos enterado sobre la existencia de dos depósitos de alimentos que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión", ha afirmado Ojea, según la televisión argentina Todo Noticias.

"Esto es lo que realmente nos preocupa, que se vaya perdiendo esta sensibilidad frente a un derecho que es primario como es el derecho al alimento. Dios quiera que rápidamente los hermanos con tantísimas necesidades puedan alcanzar su alimento diario", añade.

Desde el Gobierno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha reconocido la existencia de los cinco mil toneladas de alimentos no entregados por el Ministerio de Capital Humano, pero ha aclarado: "Por supuesto que los alimentos se van a repartir y van a llegar a la gente que le tiene que llegar".

Esos alimentos "tienen diferentes fechas de vencimientos, no están por vencerse", y que fueron "adquiridos por la administración anterior". El almacenamiento se debe a "las auditorias que hizo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello", que concluyeron que "un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener".

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha asegurado que el ministerio "no se guarda nada, todo lo contrario, lo que hace es impedir que se robe comida". "Monseñor tiene que saber lo que está pasando. Es cuestión de mostrarle la realidad", ha declarado en una entrevista en la cadena de televisión La Nación.

"Estamos rompiendo con el poder de organizaciones sociales que manejaban el dinero como si fuera propio, el poder de sindicatos que han destruido gran parte del empleo en Argentina, el poder de empresarios que hacían las cosas a su manera, con un poder político que durante muchos años generó un modelo de pobreza", ha manifestado.

En cambio, el secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, dijo que esos alimentos están almacenados "para todo lo que es el tema de emergencias, es un stock de reserva". "Son alimentos no perecederos y que, según las necesidades que nos van mandando las distintas provincias, nosotros asistimos. Porque en emergencias uno tiene que tener un stock. No es lo mismo salir a comprar con tiempo, con licitaciones, que también lo hemos hecho para justamente tener un stock siempre de alimentos ante las emergencias y catástrofes", argumentó.