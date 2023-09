Los geólogos llaman ‘chico malo’ a los terremotos como el de Marruecos 

El concepto de 'chico malo' que han asignado los geólogos a terremotos como el de Marruecos no es casualidad. El seísmo de magnitud cercana a 7 que ha dejado más de mil muertos y heridos en Marruecos probablemente habría sido disparado por la falla del norte de Atlas. Son una serie de fallas de 100 kilómetros de longitud que se llaman "inversas", ya que elevan el terreno hacia arriba y tienen la capacidad de generar montañas.

Raúl Pérez López, geólogo de emergencias del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), ha explicado en ABC que "este tipo de sismos ocurren en zonas montañosas, sin avisar y donde se han borrado los indicios geológicos que indican que pueden producirse, lo que hace que nadie los espere". Este factor ha sido clave, junto a la fragilidad de las infraestructuras y la poca profundidad del sismo, para que haya resultado tan devastador en el país.

Por lo habitual, los terremotos se producen por el deslizamiento de un plano de falla, un movimiento que se produce hacia abajo. Sin embargo, en estos casos, los 'chicos malos' provocan que el terreno suba levantando la topografía, y se producen habitualmente en zonas más montañosas, hecho que permite que las montañas crezcan más. Se trata de 'chicos malos' ante la imposibilidad de poder comprobar sus efectos debido al cambio de terreno.

"En este caso, el terreno puede haberse movido entre 50 y 100 kilómetros de longitud. En el gran terremoto de Turquía (del pasado 3 de febrero) se desplazó 300 kilómetros", señala el investigador Pérez. Y es que el gran problema de estos terremotos es que la falla actúa sin avisar, "había una expresión geológica, pero no sísmica".

En declaraciones para ABC, el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), califica el terremoto como "anómalo, históricamente no se tenían datos de terremotos de esa magnitud en la zona". González cree que uno de los motivos por los que ha causado un auténtico desastre en el país africano es que ha sido superficial y, por otro lado, es el tipo de construcciones de Marruecos, como "en la zona no ha habido sismicidad histórica y no está en la memoria de la gente, por lo que no van a construir casas preparadas para evitar estas sacudidas".