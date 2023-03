Lo que hace Macron en esta entrevista da la vuelta al mundo: hasta el Gobierno lo ha tenido que aclarar

No están siendo días para el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ya son nueve los días de protestas en las calles contra la reforma que ha promovido su ejecutivo y que ha echado al pueblo galo a las calles.

Las más de 300 manifestaciones convocadas en todo país reunieron a 3,5 millones de personas, según los datos sindicales, aunque las cifras del Gobierno son más modestas, poco más de un millón, ligeramente inferior a otras jornadas.

Para hablar de este asunto y de todo lo que rodea a su figura, Macron fue entrevistado este jueves en la cadena TF1 y dejó una escena que ha dado la vuelta al mundo tras ser compartida en Twitter.

Durante la conversación se dio cuenta que llevaba un reloj lujo de la marca Bell &Ross y, con cierto disimulo, se lo intentó quitar escondiendo las manos debajo de la mesa, aunque los espectadores le cazaron.

El vídeo, que lleva más de 1,4 millones de reproducciones en Twitter, ha generado otro debate sobre el precio. Algunos usuarios dicen que su valor podría ascender a los 80.000 euros.

Esta polémica ha llevado al Elíseo a aclararla y la definen como "un perfecto ejemplo de fake news, tal y como han informado al portal CheckNews y recoge el diario Liberation. Desde el Gobierno francés explican que Macron luce un reloj Bell & Ross BR V1-92 personalizado con el escudo de la Presidencia de la República y recuerdan que lo lleva con mucha regularidad desde hace más de año y medio. Incluso ponen ejemplos como un viaje a Estados Unidos o el Mundial de Qatar.

Además, también señalan que el presidente francés no se quitó el reloj para esconderlo, si no que lo hizo porque lo había golpeado a la mesa provocando un fuerte ruido. Finalmente, aclaran el precio y comentan que "obviamente" no cuesta esos 80.000 euros. El Elíseo señala que la marca tiene alianzas con las instituciones y el ejército francés y el precio es mucho menor.