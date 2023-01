Las protestas contra Dina Boluarte toman Lima mientras crecen los bloqueos en el resto de Perú

Perú afronta este jueves una intensa jornada de protestas en varias regiones del país contra el Gobierno de Dina Boluarte, que han incluido intentos de tomar los aeropuertos de Arequipa, Cuzco y Juliaca, así como una masiva movilización en el centro histórico de Lima, donde ha habido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Miles de peruanos venidos de diversos puntos del país se congregaron en la capital en la denominada "toma de Lima", para exigir la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y expresar su hartazgo por el olvido del Estado que consideran que padecen.

"Nosotros reclamamos que se vaya este Gobierno (de) facto. Usurpadora (referido a Boluarte), no queremos que sigan muriendo más de nuestros compatriotas. No estamos en una guerra civil y aún así está asesinando a nuestros hermanos. No queremos una guerra civil", aseguraba uno de los manifestantes.

Pérez, que recorría la céntrica Avenida Abancay, afirmó que el actual ejecutivo no ha sido elegido por el pueblo, por lo que no es legítimo y quien sí lo es, es Pedro Castillo, el expresidente actualmente detenido y destituido tras su fallido autogolpe.

La marcha, convocada por sindicatos y diversas agrupaciones, comenzó antes de las 16:00 hora local (21:00 hora GMT) de forma pacífica, pero pronto se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, quienes formaron grandes barreras para impedir el paso a avenidas con instituciones públicas.

"Estamos protestando de manera pacífica y nos parece indignante que no nos dejen pasar a (el acomodado barrio de) Miraflores. Es el colmo que los señores de Miraflores no nos dejen protestar en contra de esta dictadura porque simplemente se dan cuenta que les favorece. Favorece a todos los grupos de poder del país. En Perú estamos viviendo una dictadura", clamó una manifestante con una bandera nacional en las manos.

Miles de personas marcharon con una fuerte presencia policial por el centro de Lima con el objetivo de llegar al citado barrio de Miraflores en las próximas horas.

Los manifestantes, muchos de ellos ataviados con banderas de Perú y la wiphala, usada con frecuencia por algunas comunidades indígenas, exigen la renuncia inmediata de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.

"Dina asesina, renuncia genocida", "Ni un muerto más, Dina renuncia" y fotos y nombres de personas fallecidas en las últimas semanas acompañaron las protestas. Además, la marcha contó con banderas y carteles de los distintos departamentos y localidades desde las que han viajado protestantes, así como proclamas en quechua.

Al poco tiempo de comenzar, se registraron incidentes ocurridos en varias calles del centro, entre ellas, el jirón Azángaro, en las inmediaciones de la sede de la Cancillería y de la Defensoría del Pueblo, y en la avenida Abancay, que conduce hasta el Congreso. En estos y otros puntos, la PNP dispersó con bombas lacrimógenas a los manifestantes, mientras ellos lanzaban piedras, palos y otros objetos contra los agentes.

Un nuevo muerto en Arequipa eleva a 55 los fallecidos

La muerte de otra persona elevó a 55 los fallecimientos en las protestas antigubernamentales que se presentan en Perú desde diciembre pasado, este último caso en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Arequipa, la segunda ciudad de Perú, informó la Defensoría del Pueblo.

"Lamentamos el fallecimiento de una persona durante enfrentamientos en el puente Añashuayco, vía que se ubica en el norte de la ciudad (de Arequipa)", señaló el organismo en Twitter, antes de solicitar a la Fiscalía una investigación rápida "de los hechos, a fin de determinar responsabilidades".

El fallecido fue identificado como Giancarlo Condori Condori por el jefe de la Microred de Salud de la localidad de Zamacola, Juan Alarcón, según reportaron medios locales.

Intento de toma del aeropuerto de Arequipa

En Arequipa, policías y militares repelieron un intento de toma del aeropuerto por parte de manifestantes, aunque los enfrentamientos se desarrollaron durante varias horas. Un avión y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas participaron en las labores de control del aeropuerto.

Al respecto, el Ministerio del Interior informó en Twitter que la Policía "frustró un intento de toma de las instalaciones del aeropuerto" y que "la turba que atacó a los efectivos destacados en el terminal aéreo fue repelida aplicando los protocolos institucionales".

La mañana de este jueves el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó del cierre del aeropuerto de Arequipa "en salvaguarda de la integridad de la ciudadanía y la seguridad de las operaciones aeronáuticas", después de que al principio de la jornada se registraran enfrentamientos.

El aeropuerto de Cuzco también suspendió las operaciones por las protestas y medios locales reportaron otro intento de asalto del aeropuerto de Juliaca, en la región de Puno.