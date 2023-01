Las protestas en Perú se recrudecen: "No habrá paz" en el país hasta que renuncie Dina Boluarte

JUAN CARLOS CISNEROS/AFP via Getty Images

Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte viven una nueva jornada de enfrentamientos en las calles de varias localidades de Perú. Mientras se ultima la gran marcha en Lima para reclamar la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones, el número de fallecidos se ha elevado a 53 desde que el inicio de las manifestaciones.

La última persona en perder la vida se trata de un hombre cuyo cuerpo se encuentra en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, en el sur del país, según ha confirmado el director de la Red Salud de Puno, Iván Fernández Mamani, en declaraciones a la emisora RPP.

La otra víctima, una mujer de 51 años, ha muerto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio sin posibilidad de ser atendida por equipos médicos a tiempo, ya que viajaba en un autobús de transporte público que no podía moverse debido a los bloqueos que se han producido durante las protestas en el departamento de La Libertad, en el noroeste de Perú.

El Ministerio de Salud de Perú ha declarado en alerta roja a los hospitales y otros centros sanitarios debido a los enfrentamientos y congregaciones de multitud de personas en la capital, Lima, así como en otras regiones. Por ello, la cartera de Salud ha recomendado a todos los establecimientos de salud a nivel nacional "adecuar las acciones de previsión básicas correspondientes". "Dichas previsiones deberán ser proyectadas y ejecutadas durante las próximas horas", ha detallado el ministerio en un comunicado.

"No habrá paz ni democracia" en Perú si Boluarte no renuncia

Varios líderes de las manifestaciones antigubernamentales de Perú han afirmado en las últimas horas que en su país no habrá paz hasta que la presidenta Dina Boluarte renuncie y se disuelva el Congreso.

"No habrá democracia, no habrá paz, si es que la señora Boluarte no escucha al pueblo peruano", enfatizó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, durante una rueda de prensa celebrada junto con dirigentes de varias regiones que participan en las protestas.

El líder del mayor gremio sindical del país agregó que, así Boluarte renuncie al cargo, las manifestaciones continuarán si no se produce también un cambio en la mesa directiva del Congreso, que preside el conservador José Williams Zapata. Boluarte no tiene vicepresidentes por lo que una renuncia suya implicaría que el presidente del Congreso asuma la jefatura del Estado por sucesión constitucional.

Durante la rueda de prensa, celebrada en la sede de la CGTP, los dirigentes insistieron en que el paro convocado para este jueves exige la renuncia de la gobernante, nuevas elecciones para 2023, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Una comisaría y una sede judicial, incendiadas



La comisaría de la Policía Nacional de Perú y la sede judicial de la ciudad de Macusani, en la región sureña de Puno, fueron incendiadas este jueves durante protestas que han dejado, hasta el momento, una mujer muerta y un herido en esa localidad, informó el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.

"Esto es realmente preocupante, la Policía no nos ha podido apoyar porque no tienen los suficientes elementos", declaró Arévalo al Canal N, antes de añadir que ve "un patrón" de ataques a instituciones de seguridad y la Judicatura durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.

La Fiscalía reconoce el derecho a protesta sin "actos de violencia"



La Fiscalía de Perú recordó este miércoles que en su país "se respeta el derecho a la protesta dentro del marco de protección de los derechos humanos, que excluye a los actos de violencia", por lo que reafirmó "su compromiso y obligación de prevenir y perseguir el delito".

En un pronunciamiento emitido horas antes del anunciado inicio de manifestaciones antigubernamentales en Lima, la Junta de Fiscales Supremos lamentó "las muertes ocurridas durante las protestas sociales iniciadas desde diciembre de 2022" y expresó sus "sentidas condolencias a sus familiares".

Los fiscales supremos añadieron que se han impartido "instrucciones generales y específicas" desde la Fiscalía de la Nación para asegurar una investigación de estos casos "que logre resultados objetivos, respetando los enfoques de derechos humanos e interculturalidad".

Añadió que el Ministerio Público "respeta la autonomía de los poderes y órganos constitucionales del Estado peruano" y eso le impide "la intervención en las decisiones de los órganos de gobierno y en los criterios jurídicos que adoptan los fiscales en el ejercicio de sus funciones, conforme a sus competencias" legales.

Tras los enfrentamientos de este miércoles en Macusani, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró al canal N que ve "un patrón" de ataques a instituciones de seguridad y la Judicatura durante las protestas antigubernamentales.

Sostuvo que ataques similares se han presentado en otras regiones sureñas como Cuzco, Apurímac o Ayacucho, y le pidió a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, "que tome medidas, no represivas, no de sacar y disparar contra la gente, sino que tiene que buscar el justo equilibrio y poner orden".