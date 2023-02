Qué es el hidrógeno rosa y cómo afecta a España

El objetivo de la UE, como ha manifestado en numerosas ocasiones, se encuentra ligado a un futuro lejos de la mezcla entre el hidrógeno y el carbón. Durante esta semana, desde la Comisión Europea han instaurado los requisitos que diferenciará a partir de ahora un hidrógeno 'verde' de uno procedente de fuentes no renovables.

Por su parte, España se ha posicionado como uno de los países que aspira a liderar el suministro de hidrógeno 'verde' y ya está trabajando en ello, con el diseño de una infraestructura cuyo objetivo será proporcionar a Europa un 10% de este valor energético para el año 2030.

¿Qué es el hidrógeno rosa?

El plan que había estipulado hasta ahora, no consideraba el hidrógeno rosa -que procede de energía nuclear- como 'verde', algo que motivó a Francia a posicionarse en contra de dicho plan. Pero tras esta nueva 'revisión' por parte de la Comisión Europea, el hidrógeno rosa, podría será etiquetado como 'verde'.

La Comisión realizó dos actos delegados que tendrán que ser avalados por el Consejo Europeo y la Eurocámara, y en ellos se presentó la propuesta para establecer los requisitos a la hora de calificar al hidrógeno y derivados como "combustibles renovables de origen no biológico".

Según se especifica en el documento, la UE considerará como hidrógeno renovable aquel que proceda en un 90% de energías limpias, mientras que considerará bajo en carbón aquel que, procediendo de energías no renovables, emita menos del 70% de gases de efecto invernadero que el gas natural durante toda su vida.

En el escrito también se recoge que no es obligatorio incrementar la cuota de energías renovables en aquellos lugares donde "la intensidad de emisión de electricidad es inferior a 18 gCO2eq/MJ".

Esto supone un giro de guion favorable a los intereses de Francia y Suecia, ya que es un movimiento perfecto para utilizar la tecnología nuclear. Tras esta actualización, y al introducirse como aptas "las zonas de baja intensidad de emisiones", la energía nuclear gana enteros como alternativa.

¿En qué afecta a España?

A España también le condicionan estos cambios, ya que, por un lado se asegura de que Francia dará luz verde a la construcción del hidroducto Barcelona-Marsella, proyecto que estuvo en el aire tras la negativa de Francia al pacto anterior.

Según el gobierno de Macron: "No tiene sentido construir un hidroducto si no hay hidrógeno que tranasportar". Además, el hidroducto también es de gran importancia para Alemania ya que está previsto que llegue hasta el país germano, motivo de peso por el que no podían permitirse prescindir de este acuerdo.

Y por otro lado, si se acepta el hidrógeno rosa como "apto", a España le surge una gran competencia con la el hidrógeno francés (nuclear), ya que este sería más barato y abundante.