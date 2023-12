Venezuela aprueba en un referendo  anexionarse la zona en disputa con Guyana

Los venezolanos respaldaron este domingo, mediante referendo, la anexión del territorio en disputa con Guyana, de casi 160.000 kilómetros cuadrados, según los primeros resultados de la consulta no vinculante celebrada en el país, ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Más de 95% de los votantes que participaron este domingo en el referendo apoyaron crear una provincia venezolana en la zona, según el primer boletín. Las restantes cuatro preguntas, relacionadas con esta reclamación centenaria, recibieron igualmente un apoyo de más de 95%.

Es "una evidente y abrumadora victoria del 'Sí' en este referendo consultivo por el Esequibo", dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.

El CNE habló de "10.554.320 votos", sin explicar si corresponden a igual número de electores o se realizó un cómputo de cinco votos por persona, correspondientes a la cifra de preguntas respondidas por cada participante.

El dirigente opositor Henrique Capriles avisó de que la participación en el referendo fue de 2.110.864 de electores, lo que supone una abstención del 89,8 % en un censo con 20,69 millones de votantes. "Según (el presidente del CNE), Elvis Amoroso, la participación de hoy -no se atrevió a decirlo- fue de 2.110.864 electores. Eran 5 votos por elector", escribió el opositor en X (antes Twitter), donde los internautas debaten sobre lo que quiso decir el órgano comicial en su primer boletín. Capriles, uno de los antichavistas que votó en el referendo, cree que el presidente Nicolás Maduro "convirtió" la jornada "en un estruendoso fracaso".

Después de conocerse los resultados, el presidente Nicolás Maduro se pronunció. "Hemos dado los pasos de una nueva etapa para luchar por lo nuestro y recuperarlo", dijo el mandatario, quien agregó: "Este referendo histórico para luchar por nuestro Esequibo , nuestra Guayana Esequibo".

La consulta no fue sobre autodeterminación, ya que los 125.000 habitantes del Esequibo no votan en el referendo. El resultado no tiene consecuencias concretas a corto plazo: Venezuela busca reforzar su reclamo y ha negado que la iniciativa sea una excusa para invadir y anexar forzosamente la zona, como temen los guyaneses.

Venezuela argumenta que el río Esequibo es la frontera natural, como en 1777 cuando era Capitanía General del imperio español. Apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sienta las bases para una solución negociada y anuló un laudo de 1899, que definió los límites que defiende Guyana.

Las preguntas y los apoyos

Primera pregunta: ¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?Resultados: Sí 97.83 % No 2.17%

Segunda pregunta: ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Resultados: Sí 98.11% No 1.8 %

Tercera pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia Territorial para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?Resultados: Sí 95.40% No 4.10%

Cuarta pregunta: ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar, pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del Derecho Internacional?Resultados: Sí 95.94% No 4.06 %

Quinta pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia, dicho estado en el mapa del territorio venezolano?Resultados: Sí 95.93% No 4.07%

Al otro lado

Mientras en Venezuela los funcionarios proclamaban victoria desde antes de la apertura de la jornada, y continuaban con la campaña que, oficialmente, concluyó el viernes, Guyana se manifestaba por las calles del país por la preservación del Esequibo.

En un ambiente festivo, varias autoridades guyanesas y varios centenares de ciudadanos marcharon ondeando su bandera y coreando la frase "Essequibo belongs to Guyana (El Esequibo le pertenece a Guyana)", un gesto que se ha venido desarrollando durante los últimos días.

Ahora está por ver si se producen más incidentes este lunes.