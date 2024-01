El efectivo truco que recomienda el veterinario Víctor Algra si te muerde un perro

Por lo general, los perros son animales dóciles que no atacan si no se ven enteramente amenazados. No obstante, la gran variedad de razas hacen a algunos canes más peligrosos que otros. Pitbull, presa canaria o rottweiler son algunos que, por su propia naturaleza, presentan un carácter más agresivo.

Entre los ataques más comunes están los arañazos y las mordeduras. Muchas de estas últimas producen la llamada zoonosis, un conjunto de enfermedades que transmiten los animales a humanos por contactos directos e indirectos. Entre las mismas, la rabia es una de las más frecuentes y se puede contagiar por el contacto de la saliva del can, bien sea por un mordisco o simplemente porque dicha saliva toque una herida o corte abierto.

Lejos de generar temor hacia los perros, el veterinario Víctor Algra quiso explicar cómo prevenir contagiarse de la rabia. En primer lugar, tal y como expuso en el programa Zapeando de La Sexta, es limpiar bien la zona con agua y jabón, al menos durante 15 minutos, con la máxima rapidez posible.

De acuerdo al experto, esta acción preliminar reduce hasta en un 90% las posibilidades de infectarse. No obstante, el proceso no acaba ahí. Algra aclaró que es imprescindible desinfectar la zona y acudir a un centro antirrábico para que un médico evalúe la herida, el riesgo de infección y si es necesario aplicar cualquier tratamiento posteriormente.

El fin último de todas estas medidas es evitar un mal que puede acarrear graves problemas para la salud: “Si tenemos el virus y avanza hasta en el sistema nervioso central, ya no hay solución.”, concluyó.