¿Hay perros más listos que otros? ¿Es cierto que sólo ven en blanco y negro? El veterinario Víctor Algra responde

Las mascotas son un miembro más de cualquier familia u hogar. La salud de los compañeros peludos, aunque a veces también pueden ser escamosos o emplumados, pasa a ser igual de importante que la del resto de convivientes. Sobre esto charla el experto detrás del podcast Un Veterinario, Víctor Algra, con El HuffPost.

Él es veterinario de pequeños animales, es decir, de perros y gatos. Por lo tanto, es lo que atiende en consulta y ha comentado cuáles son las más comunes que le plantean los dueños, cómo es la llegada de un nuevo animal a una casa con bebés y algunas cuestiones más específicas sobre perros y gatos que pueden preguntarse sus propietarios. También nos ha confirmado y desmentido algunos mitos sobre estos animales.

- ¿Cuáles son las consultas más comunes, o, al menos, las que más le preguntan a usted?

Suelen ser dermatológicas, de picores, piel y digestivas. Digestivas hay un montón. Te vienen con diarreas, con vómitos… Y son las más típicas, aunque también hay muchas consultas de medicina preventiva, lo que son vacunaciones y desparasitaciones.

- ¿A las familias que tienen hijos y adoptan algún animal, cuáles son las recomendaciones que les soléis hacer?

Sobre todo, que tengan una pauta de medicina preventiva con el fin de que tengan a los animales sanos como una parte más de la familia, para evitar riesgos. Al final, las desparasitaciones y las vacunaciones en un animal sano son lo más primordial para que sean animales que no puedan suponer ningún riesgo.

- ¿Y las recomendaciones varían si el animal que van a adoptar es un perro o un gato, o un ave?

Por lo general, la medicina preventiva, más que del animal, depende del tipo de vida que tiene ese animal. Y también del ambiente en el que vive. Por ejemplo, si tenemos perros y gatos que van a convivir en una familia con alguna persona que está inmunodeprimida o con niños muy pequeños o con gente muy anciana, tenemos que ser más estrictos con esas medicinas preventivas para evitar que supongan un riesgo para esta gente que tiene el sistema inmune más debilitado.

Y también es cuestión del tipo de vida. No es lo mismo, por ejemplo, un animal que vive en un piso, o en Madrid, que no salen al campo; que un gato que está en un régimen de semilibertad; o un perro que desaparece, se come cualquier cosa en el campo y viene a casa. Ahí tenemos que ver también el tipo de vida que tiene el animal y el núcleo de la familia en el que convive.

La convivencia con gatos: nutrición, compañía y salud de los mininos

- ¿Es sano que los gatos coman atún a diario?

Comer solamente atún no sería una dieta completa y equilibrada. Hay unas organizaciones que establecen unos mínimos nutricionales y unas pautas para las dietas. Y estas, lo habitual, es que las dietas comerciales lo cumplan. Por lo tanto, sí que son dietas completas y equilibradas.

Pero hay gente que no quiere darle dietas comerciales, que prefiere cocinarlo en casa. Y esto se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero lo ideal es que se supervisen estas dietas con nutricionistas veterinarios que les puedan avalar que están bien. Porque estamos viendo que, si estas dietas caseras no están bien balanceadas, a la larga, pueden suponer un problema. Y comer solamente atún no sería una dieta completa y equilibrada para un gato.

- ¿Qué es una dieta comercial?

Las dietas comercializadas son el típico saco de pienso, por ejemplo. Aunque, dentro de esto, tenemos los alimentos completos y los complementarios. Y es importante entender la diferencia entre ambos.

Un alimento completo es el que, solamente por él mismo, ya cumpliría esos requerimientos nutricionales. Y un alimento complementario es el que tendrías que complementarlo con una dieta que nos dé el resto de nutrientes que necesita.

- ¿Cuánta agua es recomendable que beba un gato al día?

Este tema es interesante, porque los gatos, por lo general, son malos bebedores. Y esto tiene que ver con su ecología, con su evolución. Normalmente, mucho de ese aporte que necesitan de agua lo reciben al cazar las presas y de lo que comen. Por eso, lo que siempre recomendamos es dar un aporte de dieta húmeda, que bajará los niveles de agua que tienen que tomar el día.

Y, además de esta dieta húmeda, se puede incentivar el consumo de agua metiendo fuentes en casa. A los gatitos les gusta mucho el agua corriente y es muy típico que, cuando abres el grifo, vayan corriendo a beber agua, porque le gusta ese agua fresquita recién salida del grifo.

Entonces, más o menos, un gato puede beber entre 200 y 400 mililitros de agua al día, un poco menos de medio litro, para un gato aproximado de unos cuatro kilos. Pero todo lo que suponga un incremento de ese consumo de agua es muy importante, porque, cuando son mayores, es muy habitual que sufran enfermedades renales.

- Y eso que dicen de que es mejor que convivan en una casa más de un gato, ¿es verdad?

Sí. Esto es una opinión personal y también un poco lo que se sostiene: al final los gatos que conviven con más gatos tienen una vida más completa, porque se relacionan con otros miembros felinos, también están más acompañados… Nosotros no estamos todo el día en casa y, por eso, cuando están con otro gatito se acicalan, duermen juntos, juegan… Entonces, yo sí que recomiendo tener más de un gato en casa.

Los perros y la ansiedad por separación

- ¿Es habitual que sufran ansiedad por separación?

Sí, es bastante habitual. De hecho, hay algunos estudios que nos dicen que tenemos uno o cuatro perros de cada seis. O sea, que realmente hay bastante prevalencia. También hay uno que se hizo en Helsinki, que decía que cerca del 70% de los perros presentaban problemas relacionados con la ansiedad. Lo que sí que es verdad que, en este estudio, quizás está un poco sobrerrepresentada la cifra.

- ¿Y cómo se puede ayudar a los perretes que lo sufren?

Lo primero de todo, diagnosticando bien el problema. Los síntomas de la ansiedad por separación muchas veces se dan cuando no estamos en casa y hay veces que tienen síntomas no nos damos cuenta. Es más, ocurre que los perros que llegan a consulta son perros que ya tienen un problema muy establecido.

Entonces, muchas veces estos problemas se diagnostican, o nos dan más datos, si ponemos cámaras en casa o poner un móvil y haciendo una videollamada… Así, vemos un poco lo que está pasando y, a partir de esos datos, quizás podamos un poco a orientar un diagnóstico y una solución.

Aunque, de esto los que más saben son los etólogos veterinarios. Entonces, la recomendación, una vez diagnosticado, es ir al especialista veterinario que va a ser el que mejor pueda solucionar el problema.

- ¿También se da en gatos?

En gatos se da bastante menos. Yo en gatos, sinceramente, no conozco ningún caso. Pero, como esto es medicina, no te voy a decir 'nunca se dará', porque realmente no tengo una cifra. Pero, en datos, hasta donde yo sé, no supone un problema.

Desmontando (o no) mitos sobre animales

Durante la conversación, el experto también ha desmontado (y confirmado) algunos mitos que están más que extendidos sobre los animales de compañía. Algunos tienen que ver con la inteligencia de los peludos o con la edad de los mismos.

- ¿Es cierto que hay razas de perros que son más inteligentes que otras?

Sí, hay perretes que son más inteligentes y un gran ejemplo de esto son los borders collie. Estos perros son los que mejor responden. Además, son los que muchas veces se utilizan para concursos. Son perros muy deseados.

- ¿Y qué hay de cierto en que un año de perro son siete de humano?

Pues eso no es muy cierto, porque también depende del tipo de perro y la curva de crecimiento. Por ejemplo, durante sus dos primeros años de vida, o primer año, depende un poco del tipo de raza, algunos perretes podrían llegar a la pubertad.

Pero luego no es exactamente así la cifra y depende, sobre todo, del peso del animal. En el caso del gran danés, por ejemplo, que son perros muy grandes, tienen esperanzas de vida mucho más pequeñas. A los cinco años, ya estarían alcanzando un perfil más geriátrico. Y luego tenemos a los yorkies, que son muy chiquitines. Su perfil geriátrico está más tirando a los ocho o nueve años.

Como norma general, decimos que a partir de los siete ya empiezan a ser mayores. Pero sí que es verdad que la esperanza de vida de perros grandes, a lo mejor está en torno a 10 u 11 años. Y los perros más pequeños tienen como 15 o 16 años. Por lo tanto, esta regla no se nos cumple.

- ¿Es verdad que los perros sólo ven en blanco y negro?

No. Tienen un espectro de colores que no es tan extenso como el nuestro y que no tiene un sistema visual tan definido, pero no ven en blanco y negro. Pueden ver más gamas de colores.

- ¿Qué hay de cierto en que un gato tiene siete vidas?

Esto es un un supermito. Es verdad que son esos animales fuertes, que son animales que muchas veces esquivan bien los problemas, pero, claro, siete vidas no tienen los pobrecitos míos. Por desgracia, hay gatos que tienen un problema y muy jovencitos se nos van. Así que nada, fuera: hay que cuidarles como si tuvieran una.