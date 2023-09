Ley de bienestar animal: precio del seguro de responsabilidad para mascotas y hasta cuándo puedo contratarlo

Este viernes entra en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, con nuevas normas específicas para todas las personas que tienen mascotas en sus casas. Una de las medidas que más trastocará los planes de los españoles será el seguro obligatorio que todos los animales domésticos deben tener en regla. Por eso, desgranamos cuál es el precio y hasta cuándo se puede contratar.

La mayor novedad que trae esta nueva ley es la obligación de contratar un seguro de responsabilidad para todos los perros, además de la realización de un cursillo de formación por parte de todos los dueños. Sin embargo, la norma que regula estas dos medidas todavía no se ha aprobado en el Consejo de Ministros, por lo que aún no se ha publicado en el BOE.

Precios del seguro para perros

El seguro de responsabilidad civil, que tendrán que tener próximamente todos los perros en España, es una póliza con cobertura de daños provocados por la mascota a otros perros o personas. Los precios varían en función del tamaño y el peso del perro, así que la cantidad oscila entre los 25 o 30 hasta los 50 euros anuales.

Si bien es cierto que hay algunos seguros del hogar que ya incluyen a las mascotas, por lo que esas personas no tendrían que contratar una póliza adicional. Además, la cantidad puede aumentar si se decide elegir un seguro con asistencia veterinaria, que estaría en torno a los 400 euros anuales, o con cobertura de accidentes, que costaría 97 euros al año.

Plazos para contratarlo

En cuanto a la entrada en vigor de este seguro para todos los perros, muchos mensajes en redes sociales aseguran que será obligatorio a partir de este viernes, 29 de septiembre. Sin embargo, no es cierto. Aunque la nueva ley sí que comienza a aplicarse a partir de este día, esta medida no se puede aplicar hasta que el Gobierno apruebe el reglamento.

Por tanto, hasta que no se dé el visto bueno a este documento no se comenzará a aplicar. Y todavía no hay fecha prevista, ya que al estar el Gobierno en funciones no puede llevarlo a cabo.