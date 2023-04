Blanca Paloma: "Cuando uno arriesga y lleva algo diferente a Eurovisión, tiene más opciones de ganar" 

Blanca Paloma lleva casi tres horas atendiendo a los medios de comunicación en un céntrico hotel de la Ciudad Condal. La representante española ejerce con paciencia y solvencia su papel de anfitriona en la Barcelona Eurovision Party, cita en la que ya ha podido conocer a varios de sus rivales por el micrófono de cristal el próximo mes de mayo en Liverpool (Reino Unido). Aunque en su rostro se percibe cierto atisbo de cansancio, la ilicitana no pierde nunca la sonrisa y la ilusión desbordante con la que está encarando este camino a Eurovisión.

El HuffPost es el último medio al que Blanca Paloma atiende antes de subirse a la habitación para preparar su actuación en el Sant Jordi Club de la capital catalana. Su mánager nos pide que seamos breves puesto que el tiempo apremia. Pese a las prisas y los nervios previos a su reencuentro con los eurofans, la cantante admite sentirse "muy afortunada" por la experiencia que está viviendo desde que ganara a primeros de febrero el Benidorm Fest. Además, expresa estar "muy tranquila" al saber que toda la planificación para su actuación en Reino Unido ya cuenta con el visto bueno de los organizadores. Incluso, anuncia la posible incorporación de alguna novedad con respecto a lo que se vio en la preselección. "Lo probaremos. Si suma, lo dejamos", asegura.

Pese a los buenos augurios al verse situada entre los cinco favoritos para ganar Eurovisión según las casas de apuestas, Blanca Paloma ya se siente ganadora del concurso al poder llevar su "cachito de verdad" hasta el festival. "Yo creo que mi actuación no va a dejar indiferente a nadie porque es la primera vez en la historia de Eurovisión que vamos con un tema por bulerías", dice confiada.

- No sé si llevas la cuenta atrás de los días que quedan para la final de Eurovisión...

- ¿50 días? Creo que sí, porque me lo han chivado...

- Exacto. ¿Cómo está siendo para ti este camino a Eurovisión desde que ganaras hace casi dos meses el pasaporte a Liverpool?

- Tengo la sensación de que el Benidorm Fest fue hace un año, pero voy día a día. Estoy tratando de disfrutar del proceso, que es tan importante o más que el resultado. De hecho, creo que es la garantía del resultado. El trabajo duro ya está hecho. La propuesta sobre mi actuación ha sido enviada y se va a poder hacer realidad. ¡Y eso que es complicada!

- De hecho, había dudas sobre si se iba a poder usar la cortina de flecos en el escenario de Eurovisión.

- Nosotros hemos hecho un ajuste para que todo sea posible.

- Entonces, ¿podemos confirmar que habrá manto de flecos?

- Era imprescindible, ese abrazo con el mantoncillo de flecos de mi abuela Carmen. Es un homenaje a ella, por ser la portadora en mi familia del flamenco que he vivido en la sobremesa familiar. Ahora lo he hecho mío y tengo muchas ganas de compartirlo con el mundo. Al final, en Eurovisión tengo una ventana que es un sueño.

- Por tanto, entiendo que tu actuación va a ser como la del Benidorm Fest. ¿Con alguna novedad?

- Bueno, hemos llevado a cabo las adaptaciones propias al espacio y hemos incorporado un detallito que no pudimos probar en Benidorm. Nos quedamos con las ganas de hacerlo en la preselección y cuando lleguemos a Liverpool, lo probaremos. Si suma, lo dejamos.

- Te han chivado los días que quedan para Eurovisión, pero no sé si sabes en qué lugar estás situada en las casas de apuestas para ganar.

- Creo que entre los cinco primeros

- Sí. De hecho, estás más arriba que Chanel a estás alturas el año pasado. ¿Le das mucha importancia a este dato?

- No. Yo hago caso al trabajo de cada día. Para mí, ya he ganado. Poder llevar mi cachito de verdad a Eurovisión y que la gente conecte con él. Me gusta ver reacciones de personas que no son españolas, pero escuchan la canción y entienden el mensaje aunque no conozcan nuestro idioma. Es universal: ese viaje hacia el empoderamiento que pasa por momentos más íntimos y luego álgidos. Eso se transmite con los gestos y la mirada.

- Ya sabes que la final de Eurovisión se decide con las votaciones de los jurados y del televoto. ¿De dónde crees que podemos sacar más puntos este año?

- Para ganar, primero hay que hacerlo bien. Mi objetivo es ese. Si lo hago bien, yo me voy 'regalá' a mi casa. Estoy muy satisfecha de cómo salió mi actuación en Benidorm, y ojalá se repita en Eurovisión.

- Hombre, los jurados tendrán que valorar tu interpretación. Eres la mejor voz de esta edición...

(Blanca Paloma se ríe y mira hacia su mánager) - Yo creo que mi actuación no va a dejar indiferente a nadie porque es la primera vez en la historia de Eurovisión que vamos con un tema por bulerías. Cuando uno arriesga y lleva algo diferente, tiene más posibilidades de ganar. Lo concebido como eurovisivo ya está más visto. A mí me gusta cuando los países van con algo identitario, algo de su raíz. Eaea es parte de nuestra raíz, aunque la identidad española es muy diversa.

- Sobre esto que acabas de decir, me gustaría rescatar unas palabras que Iván Ferreiro pronunció durante una reciente entrevista en El HuffPost: "Me molesta que se diga que Tanxugueiras es música folclórica y que Blanca Paloma no". ¿Entiendes lo que quiso decir? ¿Lo compartes?

- Yo lo entiendo todo. Eaea también es folclórica. Y lo folclórico lo pongo por bandera, porque hay que revisitarlo y traerlo al presente para que siga vivo. España es muy diversa, el folclore español es muy rico y ojalá haya en próximas ediciones propuestas como las de Tanxugueiras, Karmento o la mía. Pero le entiendo. No me llevo nada a lo personal y comprendo por qué lo dice.

- Por último, ¿está siendo la carrera eurovisiva como tú imaginabas?

- La verdad es que no me la había imaginado. Está siendo como tiene que ser. Yo le estoy poniendo todo el corazón y todo el empeño. Sabía que iba a ser arduo, pero se compensa con la ilusión y toda la entrega que hay que estar dispuesto a dar. Y yo lo hago desde una gratitud muy grande porque me siento muy afortunada.