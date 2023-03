Blas Cantó confiesa que estuvo a punto de renunciar a Eurovisión dos veces

Blas Cantó no olvida su duro paso por Eurovisión. El cantante murciano sumó hace dos años un nuevo fracaso para España al quedar antepenúltimo en la gran final del festival que tuvo lugar el 22 de mayo de 2021 en Róterdam (Países Bajos). El abanderado español sólo obtuvo seis votos del jurado y se llevo un 'cero' mayúsculo del televoto.

Pero al artista de éxitos como Él no soy yo no le duele tanto el puesto que obtuvo, sino el sufrimiento personal que acarreó su participación con la canción Voy a quedarme, dedicada a su abuela fallecida sólo unos meses antes por coronavirus. Poco antes, también había fallecido de forma repentina su padre.

En el pódcast Invitados humanos, Blas Cantó ha recordado esta semana aquellos momentos tan difíciles. "Estaba destrozado, pero tenía que subirme al escenario. Encima la canción que cantaba iba sobre eso", asegura. De hecho, el cantante admite que su mente no estaba en el concurso y que, por este motivo, pensó hasta en dos ocasiones renunciar a ser el representante de España.

"Yo no estaba preparado para estar en una competición. Hay gente que dice 'pues no hubieras ido'. Ya, pero es que no es tan fácil cuando has firmado un contrato. De hecho, yo redacté mi renuncia dos veces. Y una de ellas es muy dura. Eso sí que no te lo voy a leer. Pero pensé en dejarlo", admite.

Pese a todo, Blas recuerda el festival con cierto cariño aunque no ganara dinero con su participación. "Si eres listo y la canción es tuya, algo te llega. Y si la canción lo peta, pues mucho más. A Eurovisión no vas por dinero normalmente. No pasa nada, sabes que es una oportunidad que tendrás que aprovechar", cuenta.

En todo caso, su paso por Eurovisión le ha servido a Blas Cantó para demostrarse a sí mismo que puede con todas las adversidades que le ponga la vida. "Si conseguí hacer eso, cantar, no romperme... Si mentalmente lo conseguí, si sigo vivo hoy en día, puedo hacer lo que yo quiera en mi vida, todo lo que yo quiera", concluye.

Blas Cantó fue elegido internamente por RTVE para representar a España en Eurovisión 2020. Debido a la pandemia del coronavirus, la edición fue cancelada y la cadena pública lo eligió de nuevo como su abanderado para el concurso del año siguiente. Dos años de intenso trabajo relacionado con el festival que no obtuvo los frutos deseados en cuanto al resultado, pero sí para convertirlo emocionalmente en una persona mucho más fuerte.