Chris Rock habla sobre la bofetada de Will Smith un año después: "Todavía duele" 

Al Seib /A.M.P.A.S. via Getty Images

Un año después de la bofetada del actor Will Smith al cómico Chris Rock, el humorista se ha pronunciado y ha hablado sobre uno de los momentos que serán recordados para siempre en la historia de los Oscars.

El monólogo que Rock usó para meterse con la mujer de Smith, Jada, hizo saltar al intérprete y, justo antes de recoger su primer premio Oscar por su papel en El método Williams, y le soltó que "quita el nombre de mi mujer de tu jodida boca". Algo que en un principio parecía un montaje, hasta que Smith se levantó y le dio una bofetada delante de todo el mundo.

Algo a lo que Smith ha respondido meses después, asegurando que estaba totalmente arrepentido y pidiendo perdón al cómico, y que le ha costado el veto a la gala durante una década.

Pero ahora ha sido Rock el que ha reaccionado a lo que ocurrió en el Dolby Theatre de Hollywood y en un monólogo que ha protagonizado este sábado en Baltimore y que ha sido retransmitido por Netflix, el humorista ha hablado de la bofetada.

Chris Rock ha acusado al actor de llevar a cabo una "indignación selectiva" y cree que se reaccionó así porque estaba enfadado porque su mujer le había engañado. "La gente me pregunta '¿te dolió?' Todavía duele", ha asegurado.

"Will Smith es bastante más grande que yo. Will Smith interpretó a Muhammad Ali en una película. ¿Creen que yo me presenté para eso?", ha ironizado.

Chris Rock también ha reconocido que a él le encantaba el actor. "Toda mi vida me ha encantado... Hizo grandes películas. Y ahora veo Hacia la libertad solo para ver cómo le dan una paliza", ha añadido.

“Mucha gente dice, ‘Chris, ¿por qué no hiciste nada?’. Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron? No pelees delante de los blancos”, ha sentenciado.