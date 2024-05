Cinco plantas que jamás debes cultivar junto a tus tomates

NurPhoto via Getty Images

Frescos, en una ensalada o con algo de queso. Para preparar, ahora que llega el calor, gazpacho o salmorejo. Las probabilidades gastronómicas que ofrece el tomate son de lo más variadas e, incluso, cada cual puede cultivarlo en su casa.

De hecho, es ahora el momento perfecto para empezar el proceso de plantación. Se trata de un cultivo de verano, que precisa de altas temperaturas para poder completar su ciclo y porque las heladas de invierno le pasan factura a esta planta.

Más allá de con crecer en un ambiente con temperaturas más bajas de los 15ºC aproximadamente durante las noches, no es una planta que requiera de muchas más exigencias. Al menos, no en lo que al suelo se refiere. Sin embargo, sí hay una serie de plantas con las que no les conviene compartir terreno que ha recopilado el portal de Martha Stewart.

Repollo

El repollo, al igual que ocurre con la coliflor y el resto de plantas de la familia Brassica, no es recomendable que comparta terreno con los tomates. El motivo radica en que todos estos cultivos competirán por los mismos nutrientes de la tierra. Asimismo, el repollo es una planta de amplio crecimiento, por lo que es probable que termine por desplazar a los tomates.

Maíz

Los tomates necesitan agua y luz para crecer. Si se sitúan cerca de una planta de maíz, que suele ser alta, la tomatera va a quedar eclipsada y es probable que ve truncado su crecimiento.

Patatas

Papas y tomates pertenecen a la misma familia de plantas. Las solanáceas, concretamente. Por lo tanto, es más probable que ambos cultivos atraigan el mismo tipo de problemas: enfermedades, plagas, etc.

Berenjena

Con las berenjenas pasa lo mismo que con las patatas, también son de la familia de las solanáceas. Pero además, según el portal de Martha Stewart, las berenjenas son propensas a la transmisión del tizón, que es una enfermedad que prevalece entre plantas como los tomates.

Brócoli

Los brócolis son plantas de amplio consumo. Es decir, que para sobrevivir, precisan de una cantidad más amplia que otras plantas de nutrientes para poder crecer. Así que para evitar que acapare las necesidades de los tomates, recomiendan que no se plante cerca.