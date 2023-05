Es la bebida de moda entre jóvenes, pero en su día las tropas nazis la usaban como analgésico

Jägermeister, a la que muchos le acortan el nombre para bautizarla como 'jäger', es una bebida alcohólica que ha ocupado un lugar privilegiado en las barras de bares y discotecas durante años. Aunque este licor de hierbas se ha convertido en uno de las bebidas de moda en muchas fiestas nocturnas, especialmente entre los más jóvenes, puede que muchos de sus padres la hayan consumido en su época, porque esta icónica bebida icónica ha estado presente en nuestras vidas durante casi un siglo.

El origen de Jägermeister se remonta a la Alemania de 1935. Curt Mast, un maestro destilador de la ciudad de Wolfenbüttel, creó un jarabe elaborado a partir de una cuidadosa combinación de 56 hierbas, frutas y raíces seleccionadas, como regaliz, genciana, anís estrellado, canela, jengibre y clavo de olor. Estos ingredientes se maceran en alcohol neutro durante varios días antes de ser filtrados y añadidos a una mezcla base, que madurará en barricas de roble durante un año hasta dar lugar a un licor de sabor complejo y único, con un distintivo aroma herbal y un contenido de alcohol del 35%.

La forma más común de disfrutar Jägermeister es bien frío en un vaso pequeño, normalmente un chupito. Pese a que muchos lo toman solo, también se presta para elaborar una buena variedad de cócteles: Jägerbomb, si se mezcla con una lata de bebida energética; Jägerita, que no es otra cosa que una variante del clásico Margarita en el que se sustituye el tequila; German Mule, inspirado en el popular cóctel Moscow Mule pero elaborado con cerveza de jengibre y zumo de lima fresco o el Jägermeister Old Fashioned, una reinterpretación del Old Fashioned, donde se sustituye el whisky.

Jägermeister, un reclamo en la Alemania de Hitler

Traducido literalmente, Jägermeister significa 'maestro de cazadores', aunque también podría traducirse como guardabosques. Este vínculo con la caza y los bosques -más allá de que su creador era cazador- explica la razón por la que en su etiqueta aparece un ciervo, que recuerda la visión de San Huberto, obispo de Lieja, patrón de los cazadores.

Pero mucho antes de entrar en las discotecas y ganar popularidad, Hermann Göring, lugarteniente de Hitler, contribuyó a popularizar Jägermeister , convirtiéndolo en un reclamo publicitario para las tropas de asalto y las juventudes hitlerianas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizaba como analgésico y desinfectante.

Aunque Jägermeister tiene un pasado controvertido durante la época nazi, es importante destacar que actualmente la marca se ha distanciado de esa asociación y se ha posicionado como una bebida independiente y popular en la escena actual. Con su sabor único y su historia de casi un siglo, Jägermeister continúa siendo una elección apreciada por los jóvenes y amantes de la vida nocturna en todo el mundo.

La compañía Mast-Jägermeister ha reconocido abiertamente su pasado, pero ha trabajado para separar la imagen de la marca de esa asociación hasta transformarla en una bebida con una imagen diferente, pero igual de popular.