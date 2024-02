Di adiós a las manchas de las paredes con este producto tremendo

Además de cantante y presentador, Xuso Jones se ha convertido en un referente en materia de limpieza. Desde sus perfiles en redes sociales, el murciano ofrece consejos y trucos para tener la casa impecable que son muy bien recibidos entre sus seguidiores. Incluso tiene su propia marca de productos para el hogar, Jaspao Home.

"Un día hice una encuesta en mis redes sociales preguntando a mis seguidores si les gustaría que sacara mis propios productos del hogar y votaron que sí unas 20.000 personas. Era un nicho que nadie había hecho y dije 'pues aquí estoy yo', y me lo estoy pasando muy bien con todo esto", contó el presentador del diario de OT.

Entre largas jornadas de plató dando cuenta de las novedades de la academia del talent show y la grabación de su podcast Poco se habla con Ana Brito, Xuso Jones aún encuentra tiempo para compartir con sus seguidores sus descubrimientos en el mundo del hogar y la limpieza. Hace unos días mostró en un vídeo cuál es el producto que se ha convertido en indispensable para él, aunque no es un nuevo: el borrador mágico.

Se trata de una especia de esponja que, con solo humedecerla y frotar, puede quitar manchas de cualquier superficie lisa. Así lo de muestra el murciano pasando el borrador en sus paredes y dejándolas libre de rozaduras y rayajos. También lo utiliza para limpiar sus deportivas y el resultado es "espectacular".

"Lo mío no es normal porque estoy todo el día traca-traca dándole a las paredes porque me ha entrado un TOC y no puedo ver marcas en las paredes", aseguraba el influencer.

Aunque numerosas marcas comercializan este borrador mágico, el que usa Xuso Jones es de Mercadona y cuesta 1,45 euros.