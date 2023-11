Ana Brito: "Ni a Xuso (Jones) ni a mí nos interesa la política. ¡Es que yo vendo mi voto!"

El murciano —por si hay alguien que no sepa aún de dónde es— Xuso Jones es uno de los hombres de moda: es imagen de marcas de limpieza, salsas o seguros; va a conducir los resúmenes diarios de la nueva edición de Operación Triunfo 2023 —se estrena el 20 de noviembre en Amazon Prime Video— y será la pareja de la presentadora Lara Álvarez en la entrega de primeros premios GenZ Awards.

Pero además de todo lo anterior, Xuso también tiene un podcast, Poco se habla, que acaba de estrenar segunda temporada en Podium. En este espacio, tiene otra pareja —y vamos por la tercera–: Ana Brito, la influencer cómica –'tu it girl favorita', según su perfil de Instagram—, que ahora ocupa un lugar en la mesa de actualidad de TardeAR, después de que Ana Rosa visitase el podcast en la primera temporada y ella le pidiera un hueco en su programa...

Xuxo, esta mañana, precisamente, he visto un titular que insinuaba que entre Lara Álvarez y tú había algo más.

XJ: ¿No te da pena que los medios tengan que tender a eso para que la gente lo lea?

AB: ¿Hay tomate?

Solo es el titular. Dentro cuentan que sois nuevos compañeros de trabajo...

XJ: Bueno, pero quien lea ese titular directamente puede pensar que estamos juntos...

AB: A mí me encantaría que me pasara con Thor: "Thor y Britten, la pareja que no esperábamos".

XJ: A mí me encanta y me río. Me refiero a que me da igual.

AB: Bueno, te encanta porque en este momento no te afecta tu vida privada.

XJ: Tú imagínate que una persona en este momento tiene pareja. 'Hostia, ¿qué tal? ¿Oye, que está pasando aquí?'. Y yo qué sé, te puede buscar un lío, y solo porque la gente se meta a leer. Me parece un poco que estamos llegando a un punto un poco raro. Desgastas al lector porque ahora mismo esto funciona, pero dentro de unos años el espectador o el lector huirá de estos titulares.

Pero vosotros que estáis detrás de un micrófono, ¿entendéis las armas que hay que desplegar para atraer la atención de los oyentes?

XJ: Por supuesto, pero sin confundir y sin llegar a esta confusión de la que estamos hablando. Yo porque un invitado venga al podcast y diga una cosa, nunca voy a sacar un titular que parezca lo que no es. Lo que ha dicho es lo que ha dicho, y lo intentamos hacer lo más real y lo más fiel.

AB: Bueno es que nosotros realmente somos súper transparentes, en el sentido de que no hay ninguna estrategia detrás más allá de pasárnoslo bien y, de la misma manera, hacer que el invitado se sienta a gusto. Y con esas dos premisas, hacer que quien nos escuche sienta que está con nosotros en esa conversación, que es una conversación que podrías tener con todo el mundo. O sea, que cuando nos escuchen piensen ‘siento que estoy con ellos tomándome un café'. Tampoco tenemos como una estrategia pensada de qué vamos a hacer para retener a la audiencia. Nosotros empezamos sin ninguna pretensión y creo que esa sigue siendo la clave de nuestro éxito, que somos muy naturales, somos los dos tal cual somos, y también nos cuesta mucho fingir un papel que no nos corresponde.

¿Preguntáis al invitado lo que creéis que la gente querría preguntarle? ¿O os ponéis en ese papel?

AB: Sí, porque yo soy muy cotilla.

XJ: Sí, pero también otras veces no. Ha habido muchas veces que, simplemente por pudor, por no incomodarle, no lo he preguntado. Y si fuese a machete...

AB: A ver, generalmente también hay dos roles, o sea, Xuso es, pero porque somos así, él es quizás más inocente, más Suiza, más bienqueda. Y yo soy más de ‘yo sí me atrevo, venga, cuéntame’, un poco zalamera... O sea, somos lo que somos en la vida real. Pero también nos ha pasado que los invitados han dicho 'por favor, por ahí no vayáis'. Y eso también, claro, hay que respetarlo.

XJ: Sí, hay quien nos ha dicho 'de este tema no nos preguntéis que ya estamos cansados de hablar sobre ello’.

AB: Por ejemplo, vino Tamara Gorro y cuando le sacamos que estuvo con Rafa Mora dijo ‘mira esto es del año tres antes de Cristo'. Les pasa también a muchos actores o actrices. O sea, hemos tenido gente que se le reconoce, sobre todo, por un papel concreto que a lo mejor fue el que le lanzó, y es como ‘mira, es que ya han pasado 20 años de eso, vamos a dejar por favor de hablar de esa serie de turno o de esa peli de turno, porque he hecho mucho más’.

¿A cuántos personajes entrevistasteis en la primera temporada? Habéis tenido invitados muy top...

AB: Sí, sí, sí... Como Xuso es superfamoso hemos conseguido a gente muy top. Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, Santiago Segura, Carolina Iglesias, Aramís Fuster, Henar Álvarez...

XJ: Y eso que la temporada fue para ver cómo funcionaba el podcast. Así que vamos a ver cómo sale esta segunda...

¿De dónde sale el podcast? ¿Cómo lo planteáis? ¿Os conocíais de antes?

AB: Sí, nosotros nos conocimos por una amiga en común, pero la realidad es que desde la segunda o la tercera vez ya dijimos: ‘Yo quiero hacer un podcast'. 'Yo también’, y así fue.

XJ: Yo tenía super claro que quería hacer un podcast con ella, pero porque me enamoré de ella. Yo sentí una conexión especial, era yo en chica.

AB: Sí, sí, sentimos esa conexión. Somos iguales, aunque cada uno tiene su esencia, pero en los valores, en la forma de ver la vida... sí somos iguales.

Y el título Poco se habla... ¿En qué pensabais con ese título? Porque ahora mismo se habla de todo.

XJ: Ella me dijo: 'Ay, me encanta el nombre Poco se habla'.

AB: No, porque yo en mis vídeos hablaba de lo poco que se habla de no sé qué y le dije: ‘Si yo hago un podcast, me gustaría hablar de cosas que todo el mundo piensa, pero nadie se atreve a decir’. Es decir, dentro de una temática, tú puedes abordarla en general, pero no se entra en el tema, en eso que todo el mundo le da vergüenza admitir. Y si hacíamos un podcast, tenía que ser ‘poco se habla’ para reconocer que esas cosas que se piensan y no se dicen en alto, las pensamos todos y no pasa nada.

Y entonces, ahora mismo, ¿poco se habla de qué? Por ejemplo, en uno de los últimos podcasts, Xuso, hablabas de sentirse viejo con solo 34 años.

XJ: No de sentirse viejo, de sentir que estás creciendo, madurando y pasando de generación. Que ahora hay una nueva generación tras la tuya. Yo antes, por ejemplo, llegaba a un sitio y me decían ‘¿qué edad tienes?'. '¡Madre mía, qué joven, 24!'. Y ahora, cuando digo 34, ya no hay frase. '¡Ah, muy bien, viejo de mierda!'. Es que miraba a los chavales de 18 que hacían el otro día el casting de Operación Triunfo y yo decía ‘¡Madre mía, es que yo era así!’. Los veo con ilusión y con algo en los ojos, y yo era así.

AB: Hasta que te pudrieron la vida.

XJ: Yo sigo con mi luz, pero la inocencia que tienes con 18, 19 o 20 ya no es la misma. Pero evolucionar, madurar... me flipa. Yo, con 18 años, siempre decía que quería tener 40. Yo quiero tener 40 y quiero llegar porque me han dicho que es bonito.

Presentador, cantante y podcastero, empresario y hombre anuncio. ¿Cuántas facetas tienes, Xuso?

XJ: Cuando la gente me dice ‘hostia, te veo en todos lados’, yo digo, después de 12 años si no estuviera en todos lados, malo María. Y es verdad que hay muchísima gente que lo intenta y nunca llega. Pero bueno, yo súper agradecido de estar trabajando tanto y sobre todo en proyectos que me hacen feliz, que me lo paso de puta madre. O sea que estoy súper contento con las cosas que hago.

¿Dónde te lo pasas mejor?

AB: Conmigo.

XJ: Con Ana.

AB: Es verdad, que cuando pasamos 'x' tiempo separados nos echamos de menos. Y nos escribimos: ‘Te echo de menos’.

XJ: Las semanas que hay podcast, me encantan. Y después también todos los rodajes que hago, me encantan. Ahora, para mí el proyecto de Operación Triunfo va a ser un reto personal y profesional muy chulo. Hay que ser una esponja y aprender un montón. Así que nada, con mucha ilusión. Todo lo que he hecho en mi vida, en los momentos altos, bajos y medios, lo he disfrutado.

¿Y algo que no haríais nunca?

XJ: Fíjate que yo soy siempre de ir a las bravas. A Supervivientes a pasar hambre, por ejemplo, no iría ni de coña.

AB: A mí hay cosas que me parecen... Yo por ejemplo, estoy súper enfocada en el momento entretenimiento, comunicación, presentadora y a mí todo lo que no sea eso, no me interesa. Y en eso soy súper inflexible. Me piden que haga más temas de lifestyle, que tengo que ir a eventos más tipo influencer y es que no quiero. Ayer fui al médico, que yo voy a la clínica de Carmen Peñas y allí te encuentras a 100 famosos cuando vas, y de repente estaba uno que era manager de no sé quién y me dice: ‘Vamos a hacer una fiesta que es un fiestón, vente, que va a venir todo el mundo’. Pero si es que me da vergüenza ajena. ¿Qué pinto yo ahí? ¿Qué pinto, qué les cuento?

¿Y a ti Xuso, te gusta?

XJ: Pero si yo vivo en Murcia.

AB: Vive en Murcia aposta para que no le inviten a fiestas.

XJ: A mí los eventos me dan mucha pereza. En un evento me preguntaron: '¿Con quién te irías de fiesta de todos lo que hay aquí?'. Y lo que dije se viralizó porque contesté: ‘Pues con nadie, porque es que no conozco a nadie. Me iría con mis colegas de Murcia’. Yo ir a una fiesta en la que no conozco a nadie por el simple hecho del postureo, de salir una foto en un story... Mi vida no es eso.

AB: ¿Ves? Somos iguales. El poco tiempo que tenemos libre es para dedicárselo a la gente que queremos: a nosotros, a la familia, a nuestros amigos...

XJ: A mí es que me da una pereza hacer amigos nuevos. Te lo juro, me da pereza.

AB: Eso no quita que seamos encantadores, que seamos simpáticos y que nos encante conocer gente nueva porque es así. Pero, personalmente, no cruzo esa barrera de generar nuevas amistades. Xuso tiene la suerte de poder diferenciar mucho la parte personal cuando va a Murcia y la parte profesional. Para mí todo se mezcla y tengo que decir también que no a cosas, porque es que si no me consume la vida. Yo, además, siempre he sido una persona que en mis respectivos trabajos he diferenciado mucho mi vida personal de mi vida profesional. O sea, yo en mi trabajo voy a ser tu mejor amiga, voy ser la más divertida de la oficina, a la hora de comer no te vas a reír más en tu vida... Ahora a las cinco me voy a mi casa. ¿Por qué? Porque quiero ver a mi madre, quiero ver a mis amigas, quiero ver a mis abuelos y tengo una vida que tengo que cuidar. Ahora, el problema es que todo está como difuso porque tenemos un trabajo que, para bien o para mal, es diferente, no tiene horarios fijos, cada día es diferente, un día estás aquí y otro estás allá... Es una montaña rusa.

¿Pero eso no forma parte de vuestro trabajo? Es tarea vuestra la autopromoción...

AB: Hombre, hay fiestas y eventos en los que tienes que estar estratégicamente. En mi opinión, sería poco inteligente no estar, porque es visibilidad, es impacto... Pero, como dice José Mota, ‘ir para nada es tontería’.

Vamos a volver al podcast. ¿De qué no hablaréis nunca?

XJ: De política.

AB: Porque ni nos gusta ni sabemos.

¿Y Cristina Cifuentes? Los oyentes pueden pensar que así os estáis posicionando.

AB: No, porque mañana te traemos a otra persona de otro color. O sea que no, no, para nada.

XJ: Trajimos a Jorge Javier Vázquez, nos tacharon de rojos. Trajimos a Ana Rosa, nos tacharon de fachas.

AB: Es lo que siempre decimos. Queremos atraer a la gente independientemente de su color o su opinión política, porque a nosotros lo que nos interesa es la historia de la persona. La gente también tiene que entender que nosotros en una temporada barajamos 100 nombres, pero que al final tenemos 'x' días de grabaciones con 'x' horarios que tenemos que adaptar a los invitados. Pero, en ese sentido, sí que nos mantenemos muy firmes e insistimos en que nos interesa la persona, independientemente de a quién vote o deje de votar, porque ni a Xuso ni a mí, de verdad, nos interesa la política. ¡¡¡Es que yo vendo mi voto, yo vendo mi voto!!!

¿A qué personaje os gustaría traer esta temporada al podcast?

AB: Mi favorito, que no quiere venir, es Iker Jiménez. ¡Iker ven, por favor, te quiero! Me consta de primera mano que él no va a ningún lado porque no quiere.

¿Por qué Iker?

AB: Pues me encanta porque soy súper mística y me encanta el tema de los ovnis, me encanta el tema de los fantasmas. Me encantan todo lo raro y como él sabe tanto... Yo me duermo con ovnis, o sea, yo me meto programas de Canal Historia, National Geographic, Netflix y todos los que hablen de esas cosas.

¿A ti, Xuso?

XJ: Me encantaría que viniese Thor. Para que Ana lo conozca porque es muy pesada con Thor, te lo juro. Además, me encantaría que fuese una sorpresa y que Ana no supiese nada.

AB: Me muero... Imagínate lo loca que estoy que me fui de viaje de novios a Australia y nos fuimos a la zona de Thor...

XJ: ¿Cuál es la zona de Thor?

AB: Yo entonces en todos los cafés les preguntaba: 'Do you know where Chris lives?'. '¿Qué Chris?'. Y yo: '¡Thor!'. No le vi, pero en una cafetería nos dijeron que hacía dos días había estado allí. Ahora me da como calores pensarlo.

XJ: A mí también me gustaría entrevistar a Alejandro Sanz para hablar sobre su trayectoria, su vida...

Creadores de podcast, ¿sois también consumidores de podcast?

XJ: Sí, yo sí.

AB: Yo también.

¿Cuáles son vuestros preferidos?

XJ: Yo escucho un montón a Jordi Wild y Estirando el chicle.

AB: Yo escucho La ruina y Así empecé, que es de emprendimiento y me gusta mucho el emprendimiento, y también escucho muchos podcast de salud mental, el de Marian Rojas, por ejemplo, y Escucha tu mente.

XJ: Y Buenismo bien.

AB: Y Deforme Semanal.