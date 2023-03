La súper cesta de la compra de Eroski tiene 1.000 productos y la mitad están a 1 y 2 euros

La cadena de supermercados vasca, Eroski, ha lanzado en la mañana del lunes una campaña con la que busca paliar la inflación y poner tope a sus precios. Según su directora comercial, Beatriz Santos, con esta iniciativa reducirán los precios de hasta mil productos, que pasarán a costar uno o dos euros.

Para llevar tan ambicioso reto, Eroski invertirá 100 millones de euros en un período de dos años (2022-2023), ya que durante el pasado año la compañía gastó 44 millones para distintas iniciativas, que se verán complementadas con esta nueva medida.

Los nuevos precios, que se tendrán que someter a un "gran reajuste", estarán disponibles a partir del jueves y se mantendrán hasta final de año, bajo el nombre "La cesta que enamora".

Con esta medida, la empresa busca tres objetivos fundamentales: afianzar un mayor número de clientes, combatir la inflación y meter presión a sus principales competidores, ya que esta iniciativa afectará al 25% de sus productos, lo que supone todo un riesgo en los tiempos actuales.

Productos de primera necesidad

En palabras de Santos, el 52% de los productos que aparecen en esta lista son considerados de consumo diario y semanal: legumbres, lácteos, arroz, pescado... Mientras que otro 20% de ellos pertenecen al cuidado del hogar o consumo eventual.

Respecto a las marcas, la responsable comercial ha anunciado que el 35% de los artículos serán de marca propia, con un 65% de otras marcas, y también ha especificado que más de 600 artículos costarán dos euros, mientras que habrá 200 productos que valgan uno o menos. "Se trata de una cesta saludable y que se adapta a todos los bolsillos", puntualizó Santos.

Durante este 2023, la empresa invertirá unos 12 millones de euros, que se suman a esos 44 del pasado año, y esperan que el montante final llegue a 100 millones de euros. Por su parte, Santos ha destacado que si esta nueva medida tiene una aceptación positiva en los clientes, no descartan llevar a cabo más proyectos de este tipo.

Eroski se defiende

Pese a los "grandes esfuerzos" que la compañía está realizando en los últimos meses, Eroski considera que los ataques hacia su empresa por parte de sectores del gobierno están siendo injustos, y argumenta que el pasado año, cuando los costes aumentaron un 15%, ellos solo lo subieron un 12%.

Pero esta tendencia no se ha frenado y actualmente, el aumento en el mes de enero se situó en el 21,5% mientras que sus precios no han subido más de un 14,9%. Finalmente, Santos quiso añadir que los márgenes de beneficios han disminuido mucho, y actualmente no supera el 2%, algo que, según la directora comercial de la marca, pone en valor el gran trabajo y los continuos esfuerzos de Eroski para satisfacer las necesidades de sus clientes.