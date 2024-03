Así es la letra con la que Shakira manda 'la última' pulla a Gerard Piqué

Europa Press via Getty Images

Apenas quedan dos días para el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, el último disco de Shakira y el primero en siete años. Conforme se va acercando la fecha, la colombiana va compartiendo cada vez más detalles de este trabajo, cuyo proceso de creación describió como algo "alquímico".

El último avance se llama Útima, una balada de la que ha compartido apenas 30 segundos en su perfil de Instagram y que deja un claro mensaje a Gerard Piqué, como ella misma cuenta en su post "a buen entendedor...".

"Se nos perdió el amor a mitad de camino / Cómo es que te cansaste de algo tan genuino / No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido / Nos queda lo aprendido" son algunos versos de esta canción que, tal y como ha contado, entregó a la discográfica sobre la bocina.

"Es una canción que la tenía ahí enquistada, la tenía que sacar como sea. Ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum y, contra la voluntad de todos, porque ya que no querían que hiciera más canciones, yo decía 'no, me queda una, la tengo que sacar'. Y así fue", cuenta en el vídeo que acompaña a su publicación.

Este no es el único adelanto que ha compartido de este disco, del que ya se conocen temas como Acróstico, Monotonía, Te felicito o la viral sesión con Bizarrap. Con el productor argentino colabora también en el tema La fuerte, en el que también hace referencia a un amor que no ha superado.

"Otra noche más que pasó sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa' qué, si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente", dice letra este nuevo tema.

Sin embargo, en otra canción inédita Nassau, algunos vieron guiño a un nuevo amor. "Yo que había prometido que nunca más volvería a querer / Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel / Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado", decía en ese tema afrobeat.