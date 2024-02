'Las mujeres ya no lloran': Shakira anuncia fecha y título de su próximo disco

Más de un año desde su Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con la que Shakira puso de nuevo patas arriba la escena musical y casi dos años después del que fue el primer avance de su próximo disco, Te felicito, la colombiana ha anunciado por fin la fecha de lanzamiento y el título de su próximo trabajo.

Las mujeres ya no lloran será el nombre de este LP, una frase extraída de su hit con Bizarrap que la hizo alzarse con el premio a Canción del año en los Latin Grammy que dio mucho que hablar desde el primer momento.

El álbum, el primero en siete años de la colombiana desde que publicó El dorado, verá la luz el próximo 22 de marzo y lo hará con cuatro ediciones distintas, con cuatro portadas, cada una con un color exclusivo: esmeralda, diamante, rubí y zafiro. Todas ellas han sido presentadas por la cantante en redes sociales y se pueden reservar en su web.

Este LP es el 12º de su carrera, pero será el primero que se edite también en formato vinilo. "Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso", ha señalado la artista en su cuenta de Twitter, donde ha recalcado que "la producción de esta obra ha sido un proceso alquímico".

"Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", ha añadido, dejando claro que su ruptura con Gerard Piqué y demás procesos personales han marcado gran parte de las composiciones.

Los rumores comenzaron el pasado domingo 11 de febrero —a pocos días de San Valentín— cuando la cantante compartió en redes sociales un breve vídeo con unos fragmentos de diamantes, que hacen de lágrimas en la portada del trabajo, así como las imágenes de portada con fragmentos de la canciones como el single lanzado en 2023, Copa vacía con Manuel Turizo y su sesión con Bizarrap.

Un álbum del que ya se conocen seis canciones marcado por su ruptura y la crianza de sus hijos

Precisamente el pasado año Shakira ya compartió nada menos que cuatro temas: la viral Bzrp Music Sessions, Vol. 53; la mencionada colaboración con Turizo; El jefe, un corrido con aires de ska con Fuerza Regia, y el homenaje a sus hijos con Acróstico. A esto se sumaban los dos avances de 2022: Te felicito con Rauw Alejandro y Monotonía.

Según contó en una entrevista con Billboard en 2023, sus hijos han sido el foco de atención durante estos años, lo que había hecho que tardara seis años en presentar música nueva. "Ahora voy a poder, claro, sacar música más seguido. No digo que las cosas sean más fáciles para mí ahora. Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces", explicó.

“Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba. Porque cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismo. Me gusta ser una madre presente. Me gusta llevarlos al cole, desayunar con ellos, acostarlos a dormir, cenar con ellos, llevarlos a las [actividades] extraescolares, acompañarlos a los playdates. Pero aparte de eso tengo que facturar", recalcó.

A pesar del lanzamiento, Shakira tendrá que seguir haciendo frente a la segunda causa de Hacienda después de que el pasado noviembre aceptara una pena de tres años de cárcel y una multa de 7,3 millones de euros sin ingreso en prisión por un fraude de 14,5 millones. En sus primeras declaraciones, la semana pasada en videoconferencia en Miami señaló que esta causa era "un paso más en la presión" de la Agencia Tributaria para que aceptara su responsabilidad en el primer proceso.