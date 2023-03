Carlos Boyero revela dónde intenta sentarse siempre cuando va al cine

Lo que le ocurrió al director Jorge Arenillas al ir a ver una película al cine dio pie a Carles Francino a preguntarle al crítico Carlos Boyero este miércoles en La Ventana de la SER sobre cuál es su lugar preferido para sentarse en el cine.

Como relató Arenillas en Twitter, eligió dos asientos en un lateral de la sala, vacía en el momento de comprarlas. Para su sorpresa, otro espectador decidió comprar, de todos los asientos posibles, el que estaba a su lado.

"¿Tú tienes alguna butaca, alguna localidad favorita, una fila en concreto cuando vas al cine que prefieras?", quiso saber Francino. "Soy muy maniaco y me gusta la fila cuatro", confesó el crítico.

"Yo he dicho la cuatro y me han abucheado,' ¡¿cómo tan cerca?!", comentó el periodista sobre la charla que habían mantenido previamente en el equipo sobre las preferencias de cada uno.

"Y, sobre todo, no tener a nadie al lado", recalcó Boyero. "Bueno, exagero, o miento. Me gusta, o me gustaba tener al lado a personas que quería, que ellas no habían visto la película, yo normalmente las veía antes, y las llevaba a las que creía que les iban a gustar muchísimo", comentó.

Como añadió, "ver disfrutar a alguien con algo que tú ya has visto es un placer", por lo que no le importaba tener a alguien al lado. "Pero voy solo casi siempre. Gran parte de las películas las veo en pases [de prensa] por la mañana, pero procuro mi fila cuatro. Puede ser la cinco, la tres", agregó.

"¿Y centrado o en un ladito para poder estirar la pierna?", preguntó Francino. "Sí. Lo que pasa es que llevo toda mi vida en los cines, entonces los movimientos en la butaca son...", respondió Boyero, antes de apuntar que le pone muy nervioso "el ruido de las palomitas y las chocolatinas".