Va al cine a ver una película y lo que le ocurre con otro espectador es pura fantasía

Director de cine y también espectador. El usuario @JorgeArenillas ha publicado en Twitter una fotografía para mostrar qué asientos ha elegido para ver 'Jóvenes y Brujas'. Aunque la película fue estrenada en 1996, dentro de unos días volverá a estar disponible en una de las salas de mk2 Cine Paz (Madrid).

Cuando ha ido a comprobar, de nuevo, la compra de las entradas en la página web, ha podido observar que otro espectador ha elegido sentarse precisamente junto a él y su acompañante en una sala con todos los asientos disponibles.

"Me tiene fascinado", ha escrito el tuitero. Como a él, a otros muchos internautas que no han dudado en comentar la hazaña. De hecho, ha recopilado desde su publicación más de 12.000 'me gusta' y 800 retuits.

En la imagen, el cinéfilo ha redondeado con un círculo azul sus dos butacas y con uno rojo el asiento, inmediatamente al lado, del otro espectador. Hay que tener en cuenta que, de toda la sala, solo hay ocho lugares escogidos, por lo que está prácticamente vacía y podría haberse sentado en cualquier otro lugar.

"Las butacas azules con las mías; la roja es la de una persona a la que le ha abrumado la idea de estar a la intemperie en una sala vacía y se ha arrimado al calor humano", ha escrito de manera jocosa.

También ha señalado, entre risas, que intentará "hablar con él/ella, saber un poco más de su vida y de cómo piensa", porque le tiene "fascinado" con su elección. Y, para los más incrédulos, el usuario ha explicado en un comentario que la butaca debe elegirse manualmente, es decir, que no es una asignación automática del sistema.

El tuit ha generado mucha expectación entre los usuarios que no han dudado en comentar lo sucedido, y, como suele ocurrir, hay opiniones para todos los públicos.