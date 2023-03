Una favorita inesperada, una polémica y un regreso: las claves de los Oscar 2023

Después de la agridulce gala del año pasado, los Oscar buscar renacer y que solo se hable de cine. Los premios de la Academia de Hollywood celebran su 95ª edición en la madrugada del domingo al lunes y en el teatro Dolby de Los Angeles ya está todo preparado para que los nominados desfilen por la alfombra roja.

¿Pasará Todo a la vez en todas partes de favorita a triunfadora? ¿Hará historia Michelle Yeoh? ¿Celebrará por todo lo alto su regreso Brendan Fraser? Para saber las respuestas habrá que no perder detalle de lo que sucede en la gala, presentada este año por el humorista Jimmy Kimmel.

Consulta la lista completa de nominados.

Dónde ver y a qué hora empiezan la alfombra roja y la gala

Como cada año, los cinéfilos que quieran disfrutar de la gran fiesta del cine tendrán que trasnochar. En España la retransmisión podrá verse a través de Movistar+, que emitirá un especial a partir de las once y media de la noche con Cristina Teva desde la alfombra roja del teatro Dolby de Los Angeles para no perder detalle de la llegada de los invitados.

A partir de las dos de la madrugada se emitirá la gala de la 95ª edición de los Oscar, que este año se encarga de presentar Jimmy Kimmel. En la retransmisión de Movistar+ no faltarán los comentarios sobre las películas y los nombres más destacados del año, encabezados por María Guerra.

Además, en El HuffPost te contaremos en directo todo lo que pasa en la alfombra roja y en la gala.

Todo a la vez en todas partes, la favorita inesperada

Con once nominaciones, entre ellas las de Mejor película, Todo a la vez en todas partes se ha convertido en un fenómeno y en la favorita de esta edición después de ganar un buen puñado en la carrera hasta llegar a los Oscar.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert utilizan el drama, la comedia y la fantasía para contar la aventura de Evelyn Wang, una inmigrante china que regenta una lavandería investigada por el fisco en Estados Unidos y descubre que es la única persona capaz de salvar el mundo. Para eso, Wang tendrá que viajar a través de varias realidades del multiverso y adquirir habilidades ellas para enfrentarse a las amenazas que hacen que el mundo esté en peligro. En todas esas realidades paralelas, Wang encuentra diferentes versiones de sí misma que le muestran cómo podría haber sido su vida.

Con esta carta de presentación, Todo a la vez en todas partes sería una ganadora atípica al Oscar a Mejor película y para llevárselo tendrá que competir con Sin novedad en el frente, Avatar: el sentido del agua, Almas en pena de Inisherin, Elvis, The Fabelmans, TÁR, Top Gun: Maverick, El triángulo de la tristeza y Ellas hablan. En las últimas semanas algunos críticos estadounidenses han recordado que Top Gun: Maverick puede dar la sorpresa por, en palabras de Spielberg a Tom Cruise, “salvar el culo a Hollywood”.

Almas en pena de Inisherin, protagonizada por Colin Farrell, y Sin novedad en el frente, una cinta bélica de Netflix, han conseguido nueve nominaciones cada una.

Del regreso de Brendan Fraser al posible tercer Oscar de Cate Blanchett

En las categorías interpretativas, todas las miradas irán a varios nombres propios como Brendan Fraser, Cate Blanchett o Michelle Yeoh. El protagonista de La ballena ha culminado su regreso con la nominación a Mejor actor, categoría en la que solo Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin) parece hacerle algo de competencia para llevarse la estatuilla. Austin Butler (Elvis), Bill Nighy (Living) y Paul Mescal (Aftersun) completan el quinteto de nominados.

Brendan Fraser, en la comida de nominados de los Oscar. Getty Images

Mejor actriz parecía ser un triunfo incontestable para Cate Blanchett por su interpretación en TÁR. Sin embargo, el éxito de Todo a la vez en todas partes ha alzado a Michelle Yeoh como otra de las favoritas y todo apunta a que la categoría será un duelo entre ellas. Si gana, Blanchett se llevará su tercer Oscar igualando a Meryl Streep, Ingrid Bergman y Frances McDormand y quedándose a solo un premio del récord de cuatro estatuillas de Katharine Hepburn. Por el contrario, si Yeoh se lleva el galardón será la primera asiática en hacerlo y la primera mujer no blanca en ganar el Oscar a Mejor actriz desde que Halle Berry —que ha sido confirmada como presentadora— lo hiciera en 2002. Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (Los Fabelman) y Andrea Riseborough (To Leslie) son las otras nominadas.

En las categorías de reparto hay más margen para la sorpresa. Angela Bassett parecía tenerlo todo a su favor para llevarse el premio por Black Panther: Wakanda Forever pero en las últimas semanas Jamie Lee Curtis ha ganado impulso por Todo a la vez en todas partes. Podría dar la campanada Hong Chau (La Ballena), Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin) y Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes). En el quinteto de actores de reparto optan al Oscar Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch, (The Fabelmans), Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin) y Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes).

Michelle Yeoh y Cate Blanchett, abrazadas en los Independent Spirit Awards The Hollywood Reporter via Getty

La polémica de Andrea Riseborough

Durante la lectura de nominados, un suspiro recorrió la sala cuando Alison Williams y Riz Ahmed leyeron el nombre de Andrea Riseborough, nominada en la categoría de Mejor actriz por To Leslie. En las semanas previas al anuncio de los candidatos, la interpretación de Riseborough comenzó a hacerse notar gracias a los halagos de pesos pesados de la industria como Kate Winslet, Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow o Jennifer Aniston, que organizó un pase de la película en su casa.

El boca a boca hizo efecto y la actriz logró su nominación, pero la Academia inició una investigación para aclarar si se había conseguido de manera fraudulenta. La organización de los Oscar investigó si el equipo de To Leslie, una cinta independiente sin apenas presupuesto para montar una campaña, había abordado a amigos académicos para que promocionaran la película o votaran por Riseborough en sus papeletas.

Finalmente la Academia no anuló la nominación de la actriz pero sí avanzó que se implementarán cambios en las campañas para lograr la estatuilla dorada para garantizar "campañas respetuosas, inclusivas e imparciales". Estos cambios se conocerán previsiblemente después de la gala.

Protocolo antiguantazos

La bofetada de Will Smith a Chris Rock AFP via Getty Images

La gala del año pasado quedó totalmente empañada por la bofetada de Will Smith a Chris Rock, por lo que este año la organización ha querido tomar cartas en el asunto para no vuelva a suceder algo parecido. "Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca habíamos tenido antes. No va a volver a suceder lo del año pasado. No estuvimos a la altura", ha explicado Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia de Cine.

Kramer ha señalado que la organización ha elaborado un protocolo para hacer frente a cualquier tipo de situación "inédita" como la de Smith: "Hemos creado una serie de estructuras y equipos de comunicación para reunirnos lo más rápido posible y actuar conjuntamente si ocurre algún acontecimiento inesperado. Con este protocolo tenemos claro quién es el portavoz y cómo debemos actuar".

Will Smith, vetado de todos los eventos que organice la Academia durante los próximos diez años, no estará en la gala por lo que no podrá seguir la tradición de entregarle el Oscar a la ganadora de Mejor actriz.

Rihanna vuelve a subirse al escenario

Después de dar la vuelta al mundo con su actuación de altura en la Super Bowl, Rihanna volverá a un subirse al escenario en los Oscar para cantar Lift Me Up, canción de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever por la que está nominada a Mejor canción original. Otra estrella candidata en esta categoría, Lady Gaga, acudirá a la gala pero no actuará.

Rihanna y Lady Gaga no son las únicas estrellas que estarán en la ceremonia ya que la Academia ha anunciado entre los presentadores como Harrison Ford, Halle Berry, Pedro Pascal, Nicole Kidman, Antonio Banderas, Glenn Close, Jessica Chastain, Florence Pugh o Samuel L. Jackson, entre otros. También se ha confirmado que Lenny Kravitz será el encargado de poner la nota musical al In Memoriam de esta edición.