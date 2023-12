El desconcertante mensaje de Mad Cool que dispara los rumores de su cancelación

La organización del Mad Cool, el festival que se celebra en Madrid desde 2016, ha sacudido las redes sociales la noche de este domingo con una desconcertante publicación en su cuenta de Instagram: "Nos vemos en 2025" ("See you in 2025", en inglés). Un escueto mensaje que ha pillado con el pie cambiado a sus fieles, atónitos ante la posibilidad de que la edición de 2024 se haya cancelado.

La publicación del festival Mad Cool en Instagram, en la que añaden que la organización ofrecerá "más información pronto", choca porque hace poco más de un mes, también a través de sus redes sociales, se anunciaban las fechas de una de las citas musicales más esperadas del verano junto al Primavera Sound, el Bilbao BBK Live o el FIB Benicasim.

La reacción de los fieles del festival al anuncio del Mad Cool se han hecho virales casi al instante. El recuerdo de lo sucedido el año pasado con las colas y aglomeraciones en el concierto de Harry Styles, la accesibilidad al recinto Iberdrola Music de Villaverde y otros escándalos que han acompañado al festival en los últimos años, han sido suficientes para que los más escépticos hayan difundido con alegría el rumor de la cancelación.

Después de que, supuestamente, la canadiense Avril Lavigne confirmase su presencia en el Mad Cool 2024 -aunque la fecha habría desaparecido de su web- este periódico se ha puesto en contacto con la organización para saber de primera mano cuál es la situación real del festival que, según La Razón, sí se va celebrar del 10 al 13 de julio de 2024.

La cancelación del Mad Cool 2024 supondría un duro revés para el calendario de festivales de verano de la Comunidad de Madrid, después de que el Primavera Sound anunciase que, después de los problemas con el recinto, no repetiría en tierras madrileñas. Los problemas de seguridad del Reggaeton Beach Festival, programado el pasado verano en el mismo lugar, obligaban a cancelar la cita a 3 días de su celebración.