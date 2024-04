'Joker 2: Folie à Deux', el "musical" de Lady Gaga y Joaquin Phoenix se hace más real

Joker 2: Folie à Deux, la secuela de la película dirigida en 2019 por Todd Phillips y que le supuso a Joaquin Phoenix, su primer Oscar como actor protagonista, se ha hecho esta noche un poco más real en la CinemaCon de Las Vegas, el evento en el que se reúnen los propietarios de las salas de cine de todo el mundo, después del estreno de las primeras imágenes y primer tráiler del que es uno de los largometrajes más esperados del año.

Con Joaquin Phoenix y Lady Gaga al frente del reparto, aún quedan algunos meses para que la secuela de Joker se estrene en los cines: habrá que esperar hasta el 4 de octubre de 2024 -misma fecha de estreno de la precuela- para ver el resultado de una película en la que nos volveremos a sumergir en la mente de Arthur Fleck, aunque en clave musical, según la sinopsis publicada por la Film & Television Industry Alliance (FTIA) en su blog.

"La secuela musical sigue a Harley Quinn, la psiquiatra del Asilo Arkham que se enamora de su paciente Arthur Fleck, también conocido como Joker", señalaba la organización en 2022, cuando anunciaba la fecha de inicio del rodaje de una película de la que poco más se sabe. La filtración de las imágenes del rodaje de Joker 2 hace un año no solo dejaban ver la caracterización de Lady Gaga como Quinn sino que también daba algunas pistas sobre el argumento, al mostrar a los dos actores en las famosas escaleras de Nueva York.

En el tráiler oficial de Joker 2: Folie à Deux, con las primeras imágenes en movimiento de Joaquin Phoenix y Lady Gaga convertidos en Joker y Harley Quinn, una voz masculina se esfuerza en explicar la transición al género musical de la película: "Usamos la música para completarnos. Para equilibrar las fracturas dentro de nosotros", comenta mientras en las imágenes se ve cómo es el primer encuentro entre los dos protagonistas de una historia de amor compleja y peligrosa. Todo, mientras se escucha una versión de What the World Needs Now Is Love, el clásico de 1965 escrito por Burt Bacharach y Hal David que Jackie DeShannon se encargó de popularizar.

Porque Joker 2: Folie à Deux, técnicamente, no es un musical. Más bien, se trata de un musical jukebox, término que se aplica a las películas que utiliza como banda sonora, canciones populares, que usan para narrar una historia completamente nueva. Es como si una máquina de discos cobrara vida y sus canciones se convirtieran, al mismo tiempo, en la trama y personaje del largometraje. Como ocurría en el Moulin Rouge de Baz Luhrmann o, como en España, en El Otro Lado de la Cama de Emilio Martínez-Lázaro.

Está previsto que la BSO de Joker 2: Folie à Deux esté compuesta por, al menos, 15 versiones de canciones muy conocidas. Además de la del tráiler, se sabe que también estará That’s Entertainment, que aparece en al película de 1955, Melodías de Broadway. Además de la música, hay referencias claras a dos obras maestras del género, como son Cantando bajo la lluvia y Los paraguas de Cherburgo.

El título de la secuela de la película Joker también sirve de indicio para deducir de qué irá el largometraje de Todd Phillips. Folie à Deux, que se puede traducir como Locura de dos, hace referencia a un trastorno en el que dos personas comparten la misma alucinación o delirio, lo que refleja la naturaleza simbiótica entre los personajes que interpretan Lady Gaga y Joaquin Phoenix: Harley Quinn y Joker, dos almas perdidas en una misma locura.

La relación entre Arthur y Harley se convierte en el centro de la película. El payaso al que da vida Phoenix y que en la precuela luchaba contra una depresión severa, está internado en el Asilo Arkham, después de todos los disturbios provocados en Gotham City. En el hospital psiquiátrico conocerá a la Dra. Harleen Quinzel (Lady Gaga), una psiquiatra que se enamora de él y se obsesiona con su caso. La relación entre ambos se volverá cada vez más peligrosa y compleja, todo, mientras Arthur lucha por mantener su cordura.