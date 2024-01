El calendario cultural de 2024: de Taylor Swift en Madrid al esperado estreno de 'Dune'

Para todos los gustos y sin tiempo para aburrirse. El 2024 llega fuerte para los amantes de la cultura tanto en la cartelera como en las plataformas de streaming o las librerías. Por no hablar de las citas musicales, marcadas por la vuelta a España de Taylor Swift con The Eras Tour, trece años después de su última visita.

La artista inaugurará la reforma del nuevo Santiago Bernabéu, por el que también pasarán Aitana o Karol G, mientras que otros pesos pesados de la música como Bruce Springsteen tocarán en el Cívitas Metropolitano. En cuanto a las salas de cine, por fin se llenarán con algunos estrenos pospuestos por las huelgas de Hollywood como Dune: parte dos o Rivales, ambas protagonizadas por Zendaya, a la que le espera un año ajetreado.

Cargado también viene el año editorial, con novedades de grandes nombres como Haruki Murakami, Annie Ernaux, Maggie O'Farrell o Salman Rushie, que vuelve con unas memorias en las que relata el atentado que sufrió en agosto de 2022. ¿Y las series? Como cada año, con decenas de estrenos al mes entre los que están El caso Asunta y Reina roja o el regreso de La casa del dragón y Los Bridgerton.

Para que no pierdas detalle a todo lo que sucederá este año en el mundo de la cultura hemos elaborado esta especie de calendario con algunas de las citas imperdibles:

Cine: de Pobres Criaturas con Emma Stone a las secuelas de Dune y Gladiator

El año empieza por todo lo alto para los cinéfilos ya que en enero llegarán a la cartelera películas aclamadas por la crítica que probablemente estén en los Oscar como La zona de interés o Pobres criaturas, con Emma Stone a la cabeza. 2024 será también el año en el que por fin se estrenen algunas cintas aplazadas por las históricas huelgas de actores y guionistas como la segunda parte de Dune o Rivales, de Luca Guadagnino.

Tampoco faltarán los taquillazos de Marvel, como Madame Web con Dakota Johnson, o el cine de animación con la segunda parte de Del revés, que probablemente llenarán las salas en junio. En la segunda mitad del año llegan algunos de los estrenos más esperados: Joker: Folie à deux con Lady Gaga y Joaquin Phoenix, la secuela de Gladiator con Paul Mescal o la adaptación del clásico Nosferatu de Robert Eggers.

La zona de interés (19 de enero)

La nueva película de Jonathan Glazer, una adaptación de la novela homónina de Martin Amis, lleva cosechando halagos desde que se estrenó en el festival de Cannes y por fin llega a las salas españolas. La zona de interés narra el día a día de un oficial nazi en la Alemania del Tercer Reich escapando de sentimentalismos.

Pobres criaturas (26 de enero)

El director Yorgos Lanthimos y la actriz Emma Stone vuelven a encontrarse en Pobres criaturas, una película calificada como comedia negra en la que un médico resucita a la joven Bella Baxter (Emma Stone), que se embarca en su particular aventura. La cinta ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y Stone es una de las favoritas para llevarse el Oscar a Mejor actriz.

El color púrpura (9 de febrero)

La vida de una joven negra en el sur de Estados Unidos a principios del siglo pasado que narra El color púrpura vuelve a adaptarse al cine, esta vez basándose en el exitoso musical del mismo nombre. Entre los productores de la cinta, que protagonizan Taraji P. Henson, Fantasia Barrino y Halle Bailey, están Oprah Winfrey y Steven Spielberg, que dirigió la primera adaptación cinematográfica en 1985.

Ferrari (9 de febrero)

A pesar de que la cinta sobre la vida de Enzo Ferrari, fundador de la conocida marca de coches, ha sido una desilusión para algunos, el trabajo de Penélope Cruz para dar vida a Laura Ferrari, su mujer, ha sido alabado por gran parte de la crítica.

Madame Web (14 de febrero)

No hay cartelera sin taquillazo de Marvel que se precie y uno de los más esperados es Madame Web, una nueva adaptación de los comics que se adentrará en los orígenes de una de las heroínas más desconocidas de este universo. Se trata de una anciana con una enfermedad crónica, obligada a vivir pegada a un soporte vital en forma de telaraña. La encargada de meterse en su piel es Dakota Johnson.

Priscilla (14 febrero)

La nueva cinta de Sofia Coppola no es otra película más sobre Elvis Presley, sino un retrato de su matrimonio desde el punto de vista de su mujer, Priscilla —que ejerce como productora—, basada en sus memorias. El matrimonio Presley está interpretado por Cailee Spaeny y Jacob Elordi.

Desconocidos (All of Us Strangers) (23 de febrero)

La nueva cinta de Andrew Haigh todavía no se ha estrenado en España pero su promoción está haciendo las delicias de internet. Protagonizada por Andrew Scott y Paul Mescal, dos vecinos que acaban teniendo un romance y hacen un viaje a la infancia del personaje de Scott, es una de las cintas más esperadas del año y las interpretaciones han sido muy valoradas por crítica y público.

Dune: parte dos (1 de marzo)

Después de ser aplazada por las huelgas de Hollywood, la segunda parte de Dune llega a las salas para convertirse en uno de los grandes estrenos de ciencia ficción del año. En esta segunda entrega, Denis Villeneuve vuelve a reunir a un casting plagado de grandes nombres como Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Christopher Walken, Charlotte Rampling o Javier Bardem.

Rivales (26 de abril)

Otro proyecto aparcado por las huelgas que iba a ser la gran apertura del pasado Festival de Venecia. La nueva película de Luca Guadagnino traza un triángulo amoroso en el competitivo mundo del tenis con Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist como protagonistas.

Furiosa: de la saga Mad Max (24 de mayo)

La precuela de Furia en la carretera promete ser un taquillazo y cumplir todas las expectativas de los fans del universo Mad Max. Anya Taylor-Joy dará vida a la joven Furiosa y estará acompañada en el cartel por actores como Chris Hemsworth.

Del revés 2 (verano 2024)

Después del enorme éxito de la película original, Disney y Pixar vuelven a adentrarse en la mente de Riley para esta secuela, que se encuadrará en la adolescencia de la protagonista. Nuevas emociones, entre ellas la ansiedad, en una cinta que no está pensada solo para el público infantil.

Joker: Folie à Deux (4 de octubre)

El Joker de Todd Phillips arrasó en premios, taquilla y expectación, y su segunda parte parece llevar el mismo camino. Joker: Folie à Deux será un musical y Joaquin Phoenix no estará solo, ya que Lady Gaga será una de las estrellas del reparto como Harley Quinn. Cada una de las fotografías que se han ido adelantando de la cinta han levantado un enorme revuelo por lo que se prevé que la película, un musical, triunfe en las salas.

Gladiator 2 (22 noviembre)

Poco se sabe del nuevo proyecto de Ridley Scott dos décadas después de Gladiator más allá de que la historia se centrará en Lucius, el sobrino del emperador Cómodo. ¿El encargado de interpretarlo? Paul Mescal, uno de los actores de moda junto con Pedro Pascal, que también está en el reparto de la cinta.

Wicked: parte 1 (29 noviembre)

Está llamado a ser el gran musical del invierno haciendo un verdadero despliegue de fantasía y con nombres como el de la popular cantante Ariana Grande para contar la historia de la malvada bruja del Oeste que aparece en el Mago de Oz. En el reparto también están la oscarizada Michelle Yeoh, Cynthia Erivo y Jonathan Bailey.

El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim (13 de diciembre)

Una nueva vuelta de tuerca en el universo de El Señor de los Anillos. En este caso, casi doscientos años antes de la acción que se narra en la conocida trilogía de Peter Jackson. La película estará protagonizada por Brian Cox, que interpretará a Helm Mano de hierro, un legendario monarca de Rohan, uno de los reinos del universo de El Señor de los Anillos.

Mufasa: el Rey León (20 de diciembre)

Vuelve El Rey León y en este caso con Barry Jenkins como director a la cabeza. Mufasa: el Rey León narrará la historia del padre de Simba a través de Rafiki, que le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de su abuelo y la infancia con Scar. No faltarán Timón y Pumba.

Nosferatu (25 de diciembre)

Por Navidad llegará un nuevo remake de Nosferatu, la película de F. W. Murnau de los años veinte. Será una cinta de terror gótico dirigida por Robert Eggers que ha elegido a Lily-Rose Depp, Thomas Hutter y Nicholas Houl para protagonizar a los personajes principales del elenco.

Series: de El caso Asunta y Reina roja a la vuelta de La casa del dragón

Desde hace unos años es difícil estar al día de todos los lanzamientos de series tanto en plataformas como en la televisión convencional, pero en 2024 hay varios títulos que destacan por encima de otros, ya sean nuevas temporadas o proyectos completamente nuevos, y algunos llegan en este primer mes del año.

Es el caso de Cristóbal Balenciaga, la ambiciosa serie de Disney + sobre el célebre modisto vasco que se estrenará el 19 de enero. Alberto San Juan será el encargado de interpretar a Balenciaga en los seis capítulos, para los que se ha trabajado con un equipo de más de 30 personas para recrear algunas de las creaciones más emblemáticas del diseñador de Guetaria.

El 15 de enero llega otra miniserie a HBO Max, pero en este caso una vieja conocida: True Detective. Para la cuarta entrega de la antología, Jodie Foster estará al frente del reparto junto a Kali Reis, encarnando a la pareja de detectives protagonistas de la temporada. En este caso la acción se desplaza a Alaska, donde los trabajadores de una estación de investigación desaparecen sin dejar rastro.

Amos del aire es el otro gran título de este primer mes del año y llegará el 26 de enero a Apple TV. Se trata de una serie sobre uno grupo de aviadores durante la Segunda Guerra Mundial producida por Tom Hanks y Steven Spielberg. Austin Butler y Barry Keoghan son algunos de los nombres del reparto.

Este año estará marcado en gran parte por los regresos de algunas de las series más populares de los últimos tiempos. Probablemente la más esperada es la segunda temporada de La casa del dragón, que llegará a HBO Max en verano, seguida de la tercera entrega de Los Bridgerton, que se estrenará en Netflix el 16 de mayo y abordará la historia entre Penélope y Colin. En 2024 también habrá segunda temporada de El juego del calamar y Los anillos del poder, en Netflix y Prime Video respectivamente y ambas sin fecha exacta de lanzamiento por ahora, al igual que The Boys, cuya cuarta temporada podrá verse en Prime Video.

Pero no solo de segundas partes viven las plataformas de streaming y a lo largo del año habrá más estrenos que han generado altas dosis de expectación como The Regime, protagonizada por Kate Winslet, que llegará a HBO Max el 3 de marzo. Un mes después, el 12 de abril, será el turno de Fallout en Prime Video. Esta nueva producción es una adaptación del universo del videojuego del mismo nombre que pretende seguir la senda del éxito de The Last Of Us.

Todavía no tienen fecha asignada The Acolyte, una nueva serie del universo Star Wars que se estrenará en Disney+, ni El pingüino, la producción de HBO Max sobre uno de los villanos más emblemáticos de Batman. Un irreconocible Colin Farrell es el encargado de meterse en la piel de este mítico personaje.

En cuanto a la ficción nacional, hay dos títulos que llevan meses generando una gran expectación. Uno de ellos es Reina roja, la adaptación del best seller de Juan Gómez-Jurado que protagonizan Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian. Podrá verse en Prime Video el 29 de febrero.

La segunda es El caso Asunta, que se mete de lleno en el asesinato de la joven Asunta Basterra en Santiago de Compostela. Candela Peña y Tristán Ulloa interpretarán a Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres de Asunta y acusados de matarla, y ya se han podido ver las primeras imágenes de ambos caracterizados para la serie. Se estrenará en Netflix, pero todavía no hay fecha exacta de lanzamiento.

Música: del concierto de Taylor Swift al esperado disco de Shakira

Si algo marcará este 2024 serán los macroconciertos y el estreno del Santiago Bernabéu como nuevo recinto referente de giras internacionales en España. Eso, y los altos precios por las entradas que han predominado en todo este 2023. A la cabeza, Taylor Swift, la cita más esperada, considerada persona del año por la revista Time y para muchos la artista del momento, que parará el próximo 30 de mayo con su The Eras Tour en su única visita a España en 13 años, ya que solo había estado antes en una ocasión en en 2011, en el entonces Palacio de los Deportes con su disco Speak Now. Las entradas para el concierto de la estadounidense se agotaron en horas.

Pero no es la única, el sonido latino también llegará al Bernabéu de la mano de Karol G, que ha logrado agotar nada menos que tres noches en el estadio, —los días 20, 21 y 22 de julio—, pero también de Duki —el 8 de junio—. Para estos artistas, los tickets han volado en apenas 48 o 72 horas con previsiones de más de un año de antelación. También los sones de la argentina Nicki Nicole llegarán al WiZink Center de Madrid el próximo 21 de marzo.

Pero no solo a nivel internacional, también Aitana ha hecho sold out para su parada en el estadio blanco dentro de su Alpha Tour para el 28 de diciembre de 2024. También ha agotado entradas en el recinto, Manuel Carrasco, que actuará el próximo 29 de junio después de batir todo un récord en La Cartuja de Sevilla congregando a más de 140.000 personas.

Bruce Springsteen también parará con su gira junto a la E Street Band los días 12, 14 y 17 en el Estadio Cívitas Metropolitano en Madrid y en el Estadi Olímpic de Barcelona el 20 de junio. El boss recuperará con esa gira internacional sus conciertos que tuvo que cancelar debido a una úlcera gástrica.

También el rock de Metallica resonará en el Cívitas Metropolitano los días 12 y 14 de julio como parte de su gira M72. Cada uno de los conciertos de la banda liderada por James Hetfield contará con un repertorio distinto y distintas bandas invitadas. El del día 12, con Architects y Mammoth WVH y el del día 14, con Five Finger Death Punch e Ice Nine Kills.

Más tranquilo, pero no con menos convocatoria, pisará de nuevo España Ed Sheeran. Aunque el británico no lo hará ni en Madrid ni en Barcelona. Ha elegido como única cita el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife el 29 de junio, aunque también será cabeza de cartel del O Gozo Festival en Santiago de Compostela el 6 de julio.

Pero 2024 también será el del regreso de artistas nostálgicos como Take That, quienes visitarán España en julio de 2024. Concretamente pararán en las ciudades Barcelona (13), Marbella (15), Sevilla (16) y Madrid (17). Luis Miguel también volverá a España con nada menos que 15 fechas, entre ellas dos sold out en el Bernabéu los días 6 y 7 de julio.

A nivel nacional, este 2024 volverán a girar nombres como Rozalén, tras un año prácticamente apartada de las tablas; Robe, inmerso aún en la polémica con Live Nation por su última gira con Extremoduro; Estopa, que han anunciado dos megaconciertos en el Metropolitano de Madrid y el Estadi Olimpic de Barcelona; o Bad Gyal, que presentará su nuevo disco. A lo largo de este año también tendrán cita dos grandes fin de gira del indie español: el que ha sido el pelotazo del pasado 2023, Arde Bogotá, que se despedirá en el Wizink Center el 13 de diciembre, y Viva Suecia, que hará lo propio en el mismo recinto el 2 de marzo.

Este 2024, aunque todavía quedan por desvelarse carteles, los festivales han optado por la nostalgia de los 2000 en sus artistas principales con nombres como Avril Lavigne, Sum 41 o Smashing Pumpkins en el MadCool, donde también actuará Dua Lipa o Pearl Jam, o Lana del Rey y Pulp, en el caso del Primavera Sound que, tras las críticas recibidas este 2023, volverá a realizarse solo en Barcelona.

A nivel discográfico, este 2024 se prevé igual de cargado que de directos a nivel nacional e internacional. Ante la espera de un posible lanzamiento por parte de Shakira, que ya ha presentado hasta cuatro avances de su próximo trabajo y que ha anunciado que “a comienzos de 2024” verá la luz el que es su primer LP en siete años desde que publicó El Dorado en 2017.

También acabará con la espera este año Chanel, la que fuera representante española en Eurovisión en 2022 sacará su primer trabajo de estudio previsiblemente este 2024 tras un gran silencio y escasos singles después del éxito de SloMo. Asimismo, a nivel nacional se espera que presenten nuevo trabajo Amaral, que encabezan numerosos festivales nacionales, y que tras celebrar sus 25 años en el Sonorama el pasado 2023 se encuentran trabajando en el estudio.

En el plano nacional, Estopa son otros que preparan nuevo trabajo, Estopía, el primero en cinco años desde Fuego (2019), que culminarán con la gira nacional y las citas de estadio. Tras su triple WiZink el pasado mes de diciembre, también se ha encerrado en el estudio Leiva. "Estoy grabando disco nuevo... Creo que tardaré un tiempo en editarlo", anunció en agosto, cuando dejó ver que estaba en sesiones en Ciudad de México, por lo que se espera que llegue en algún momento de este 2024.

Bad Gyal también ha anunciado nuevo trabajo, La Joia, que saldrá a la venta el próximo 17 de febrero. Aunque no tiene fecha, uno de los más esperados de 2024 será sin duda el nuevo trabajo de Dua Lipa, la cantante de temas como Don’t Start Now ya ha lanzado su primer single, Houdini, y queda por ver si incluirá en este trabajo la banda sonora de Barbie, Dance the Night, con la que podría optar al Oscar.

Otro de los lanzamientos más esperados será el de Jennifer Lopez tras 10 años de silencio. Se trata de un disco con documental incluido llamado This Is Me... Now cuyo primer single, Can't Get Enough, saldrá el 10 de enero. Ariana Grande también lanzará LP, aunque ha dado pocas pistas, apenas un “nos vemos en 2024” publicado en sus redes sociales. Otra que ha dado pocas pistas ha sido Nathy Peluso, que expuso en redes sociales “es momento de empezar a contar una gran historia”.

Más detalles han dado Green Day que publicarán Saviors, su decimocuarto álbum, el 19 de enero con el que harán doble parada en España en el Río Babel y en el O Son Do Camiño. De este trabajo ya han avanzado los singles The American Dream Is Killing Me y Dilemma. También en el punk pop se despedirá Sum 41 que con su trabajo Heaven :X: Hell, que verá la luz el próximo 29 de marzo, dirán adiós tras 30 años de carrera.

Coldplay también prepara su trabajo Moon Music para el próximo mes de mayo. Un trabajo que, según Chris Martin, es un segundo volumen del anterior, Music of the Spheres. Con ganas esperan los swifties la Taylor’s Version de sus trabajos Reputation y su primer álbum homónimo, que quedan por reeditar.

A nivel más clásico, el disco pospuesto de The Cure, Songs Of The Lost World, prevé su lanzamiento para este 2024, al igual que el último trabajo de Pearl Jam. “Hemos grabado un disco con Andrew Watt que ya está masterizado, mezclado y listo para publicarse. Creo que los que mandan están tratando de decidir cuándo saldrá, cómo hacer la gira y ese tipo de cosas”, dijo el batería Matt Cameron en una entrevista y, por el momento, están confirmados en el Mad Cool.

También preparan nueva música The Jesus and Mary Chain con su trabajo Glasgow Eyes, The Libertines y su disco All Quiet On The Eastern Esplanade, y Lenny Kravitz con Blue Electric Light. A nivel nacional, vuelven Pignoise, Maldita Nerea y Hombres G, pero otros que preparan música nueva son Dani Fernández y Love of Lesbian.

Libros: lo inédito de García Márquez y el regreso de Murakami

A nivel literario, las librerías también se llenarán de novedades este 2024 con importantes regresos a las estanterías de autores como Haruki Murakami, David Safier o Eduardo Mendoza. Además de escritos inéditos póstumos de Gabriel García Márquez o la traducción en español de Lo que dicen o nada de Annie Ernaux.

En agosto nos vemos (Random House) es la novela póstuma de García Márquez que se publicará el 6 de marzo y será, según la editorial, “un canto a la vida, a la resistencia del goce pese al paso del tiempo y al deseo femenino”.

Portada de 'En agosto nos vemos', de Gabriel García Márquez. Penguin Random House

Otras dos premios Nobel se harán hueco en las estanterías. Por un lado, Alice Munro con Todo queda en casa (Lumen), un recopilatorio de cuentos que reflexionan sobre las emociones que saldrá publicado el 11 de enero. Y Annie Ernaux, con Lo que dicen o nada (Cabaret Voltaire) en el que habla de forma autobiográfica sobre su adolescencia.

El 24 de enero llegará la última novela de Eduardo Mendoza, Tres enigmas para la Organización (Seix Barral), en la que una organización gubernamental secreta hará frente a tres casos: la aparición de un cuerpo sin vida en un hotel de Las Ramblas, la desaparición de un millonario británico en su yate y las singulares finanzas de Conservas Fernández.

La ciudad y sus muros inciertos (Tusquets), de Haruki Murakami, es el regreso del novelista japonés desde La muerte del comendador publicado en dos partes, en 2018 y 2019. Cuando nos rodean los muros, la aventura de toda una vida quizá consista en franquearlos. Se trata de un cuento largo del autor publicado en 1980 en una popular revista literaria, que no ha aparecido nunca en formato libro.

Tras ser atacado en una conferencia en agosto de 2022, Salman Rushdie vuelve el 18 de abril con unas memorias de ese atentado que sufrió en Nueva York bajo el título de Cuchillo. Meditaciones después de un intento de asesinato (Random House). Tras el ataque, el autor perdió un ojo y tuvo problemas de movilidad en la mano izquierda. “Era necesario que escribiera este libro: una forma de hacerme cargo de lo sucedido y de responder a la violencia con arte", señaló el autor. Otro de los más esperados es Paul Auster que publicará Baumgartner (Seix Barral) el 28 de febrero.

Portada de 'Cuchillo', de Salman Rushdie. Penguin Random House

A nivel nacional también volverán este 2024, Luis Landero, que publicará en La última función (Tusquets) el próximo 31 de enero y Máximo Huerta, que lo hará también en enero, concretamente el 24, con su libro París despertaba tarde (Planeta).

Este 2024, concretamente el 7 de febrero, también se publicará Mientras estemos vivos (Seix Barral) de David Safier, que abordará la historia de amor y familia entre un judío vienés, cuya familia pereció en el Holocausto, y una joven viuda de Bremen. Después de los éxitos Hamnet y Retrato de casada, este año Maggie O'Farrell publicará La distancia que nos separa (Libros del asteroide), que verá la luz el 4 de marzo.

Con un carácter más reivindicativo volverá Naomi Klein con su ensayo Doppelganger (Paidós). La autora de No logo aborda en esta ocasión las realidades inciertas del laberinto digital y las políticas que en él se esconden. Se publicará el próximo 24 de enero.

También la afilada pluma de Camila Sosa regresará a las librerías el 1 de septiembre con Tesis de una domesticación (Tusquets), donde tratará la historia de una actriz y su familia.