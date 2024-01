Pedro Pascal no se corta y lanza esta pulla a uno de los ganadores en la gala de los Emmy: "Me dio una paliza"

Si hubo un nombre repetido en la gala de los Emmy fue el de Succession. La serie de la familia Roy arrasó con seis premios de la Academia de Televisión. Tal fue su triunfo que hasta Pedro Pascal quiso lanzar una pulla —o más bien devolvérsela— al entregar el galardón a uno de sus protagonistas.

Pascal era el encargado de entregar el premio a Mejor actor de reparto en una serie de drama, que recayó en Matthew Macfayden, de Succession, pero no sin antes lanzarle una pulla a su compañero en la serie, Kieran Culkin.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

“Antes de mencionar a los nominados a Mejor Actor de Reparto para una serie de drama, tomaré unos segundos para hacer que esto se trate de mí", empezó diciendo.

"Un montón de gente me ha preguntado sobre mi brazo, exactamente, mi hombro. Creo que esta noche es el momento perfecto para decirles a todos ustedes que Kieran Culkin me dio una paliza", aseguró el chileno mientras las cámaras enfocaban a un Culkin serio, impasible, pero cómplice de la broma con Pascal.

Su broma era en realidad una respuesta al sonoro "chúpate esa, Pedro", que le dedicó Culkin al recoger el Globo de Oro a Mejor actor protagonista en serie de drama al que también optaba Pascal hace apenas una semana. El protagonista de The Last of Us se lo tomó a broma y soltó una sonora carcajada que llegó a convertirse en meme en redes sociales.

A pesar de la broma, Pascal ha aclarado en las recientes apariciones en las alfombras rojas que no hay nada especial detrás de su brazo en cabestrillo, sino que simplemente se cayó: "Me caí. Me caí en Chile. En realidad es un cuento muy aburrido. Me caí nomás".