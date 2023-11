Taylor Swift arrebata a Bad Bunny el trono en Spotify

Fin del reinado de Bad Bunny en Spotify. A pesar del lanzamiento de su último disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el puertorriqueño no ha conseguido mantener por tercer año consecutivo el liderazgo de artista más escuchado del mundo en Spotify. El trono de la plataforma de streaming se lo ha llevado Taylor Swift.

La cantante estadounidense ha acumulado en 2023 un total de 26.000 millones de reproducciones en la plataforma. Swift se ha consolidado como una de las artistas de este 2023 también por las cifras de su The Eras Tour y debido al relanzamiento de sus discos clásicos.

En segundo lugar se encuentra Bad Bunny, que ha conseguido que Un verano sin ti sea el álbum más escuchado a nivel global. En tercer lugar, se encuentra The Weeknd, al que le sigue Drake y en quinto lugar se sitúa Peso Pluma, el artista revelación mexicano.

El top 10 lo completan Feid, Travis Scott, SZA, KAROL G y Lana del Rey. A nivel femenino, además de las ya mencionadas, se han colado Rihanna —aunque sin ningún lanzamiento sino porque arrastra el tirón de su actuación de la Superbowl—, Shakira —que ha logrado colocar en el 10º puesto su sesión con Bizarrap entre las canciones más escuchadas en el mundo—, Billie Eilish, Miley Cyrus —que tiene el título de canción más escuchada con Flowers con 1.600 millones de reproducciones — y Doja Cat.

A pesar del auge de la música en español, entre las 10 canciones más escuchadas solo hay dos en la lengua de Cervantes: Ella Baila Sola de Eslabón Armado y Peso Pluma, en 5º lugar, y Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, en el 9º puesto.

Estas son todas las canciones más escuchadas:

1. Flowers - Miley Cyrus

2. Kill Bill - SZA

3. As It Was - Harry Styles

4. Seven (feat. Latto) - Jung Kook y Latto

5. Ella Baila Sola - Eslabón Armado y Peso Pluma

6. Cruel Summer - Taylor Swift

7. Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin con The Weeknd y 21 Savage

8. Calm Down (con Selena Gomez) - Rema y Selena Gomez

9. Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira

10. Anti-Hero - Taylor Swift

En España, en castellano y en masculino

A nivel nacional, los datos distan mucho de los rankings globales, ya que Taylor Swift no se sitúa entre los artistas más escuchados, donde continúa reinando Bad Bunny, seguido de una de las revelaciones del año: Quevedo, que ocupa también el número uno de canciones más escuchadas en nuestro país con La playa del inglés y el disco más escuchado con su primer trabajo Donde quiero estar.

Le siguen Feid, Myke Towers y Rauw Alejandro, aunque para ver presencia femenina hay que descender hasta el puesto número 9, donde Karol G se sitúa como la única mujer entre los artistas más escuchados en España. Este es el top 10 completo:

1. Bad Bunny

2. Quevedo

3. Feid

4. Myke Towers

5. Rauw Alejandro

6. Anuel AA

7. Mora

8. Eladio Carrion

9. KAROL G

10. Bizarrap

Entre los temas más escuchados, donde Quevedo ha logrado situar dos canciones, triunfan las colaboraciones: entre Quevedo y Myke Towers, Yandel y Feid, Marshmello y Manuel Turizo, Bizarrap y Shakira y también entre Rosalía y Rauw Alejandro. Este es el top completo de canciones:

1. PLAYA DEL INGLÉS - Quevedo y Myke Towers

2. Yandel 150 - Yandel y Feid

3. Columbia - Quevedo

4. El Merengue - Marshmello y Manuel Turizo

5. La Bachata - Manuel Turizo

6. Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira

7. LALA - Myke Towers

8. BESO - ROSALÍA y Rauw Alejandro

9. PUNTO G - Quevedo

10. Nochentera - Vicco

A nivel femenino, Karol G se alza como la más escuchada seguida por Shakira y Rosalía, que aunque este año solo ha publicado tres sencillos y su EP con su expareja Rauw Alejandro, ha logrado mantener el tercer puesto en el podium. A ellas les siguen Aitana, Taylor Swift —la única artista anglosajona en todos los rankings—, María Becerra, Lola Índigo, Bad Gyal, TINI y Young Miko.

1. KAROL G

2. Shakira

3. ROSALÍA

4. Aitana

5. Taylor Swift

6. Maria Becerra

7. Lola Indigo

8. Bad Gyal

9. TINI

10. Young Miko

A nivel de podcast, Jordi Wild y su formato de entrevistas The Wild Project se alzan en primer lugar seguidos de El Podcast de Marian Rojas Estapé, La Pija y la Quinqui, Nadie Sabe Nada y Entiende Tu Mente.

Los datos han sido publicados por Spotify este miércoles junto con el resumen tradicional de cada año a sus usuarios, conocido como Spotify Wrapped, que incluso ha dejado de funcionar por la alta demanda durante unos minutos. Para acceder a él basta con entrar en la app (es importante tenerla actualizada) y pinchar sobre Wrapped en la parte superior. Esta opción también permite acceder a contenido personalizado en base al algoritmo y al consumo de música en este 2023.