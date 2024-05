Vicco: "Twitter y las redes sociales son a veces un pozo de odio de gente, que igual no se sabe expresar en su vida"

Si hay una canción que marcó el pasado 2023 fue Nochentera, el tema que dio a conocer a Vicco en el Benidorm Fest 2023. Entre niños, adultos, verbenas y discotecas, la canción fue la más escuchada del año, con cifras de récord. Pero este no ha sido su único logro.

Vicco quiere ir más allá y no quedarse con lo que popularmente se ha conocido como one hit wonder. El pasado 10 de mayo publicó su primer álbum Noctalgia, un disco con referencias ochenteras y noventeras en el que la cantante, que empezó su carrera como amadrinada de Alejandro Sanz, "ha encontrado su propio camino".

Durante este boom inicial, que ella misma reconoce que supuso todo un impulso a su carrera que se encontraba casi paralizada antes del festival, ha habido de todo. Se la ha relacionado con ciertas ideologías políticas, tras supuestamente apoyar a Ayuso en una entrevista algo que dice que fue "sacado de contexto", pero muchos eurofans lamentasen que la que fue la canción más exitosa del certamen no representase a España.

Por ello, aunque Blanca Paloma no actuó en la edición de 2024 del Benidorm Fest, ella sí lo hizo, en lo que califica como "la mejor actuación de su vida". "Volví con fuerza, sabiendo que iba a actuar delante de un público que me ha querido mucho y me quiere mucho. Fue el show donde más he disfrutado de mi vida, la actuación que mejor me lo pasé", detalla a El HuffPost.

Noctalgia es un concepto científico que habla de la nostalgia de las personas de las ciudades por el cielo nocturno estrellado, ¿está relacionado con tu traslado a Madrid desde Tiana (Barcelona)?

Tiene que ver con muchas cosas, una de ellas esa que comentas. Claramente este disco nace en un momento en el que yo estaba un poco en el momento de crisis esencial, que no sabía muy bien qué hacer con mi música donde quería enfocarme, sentimentalmente no estaba en un buen momento quería irme a Madrid, empecé a componer este disco para un poco expresar cómo estaba viviendo una ruptura y es con estas canciones, en las que yo estaba en un momento en el que me encuentro como artista.

Entonces quisimos como darle este concepto de viaje sentimental, emocional y profesional, también de cara a la Vicco artista. Es un poco ese concepto que une la nostalgia y la nocturnidad, que hace referencia a la sensación que siente la gente de la ciudad de no poder ver el cielo estrellado a causa de la contaminación lumínica. Eso me gustó porque es literalmente la metáfora de que a veces los miedos, inseguridades y las voces mentales no nos dejan ver nuestro potencial y ver la luz que podemos llegar a tener.

Hablas de desamor, ¿es más fácil componer con el corazón roto?

Para todos es mucho más fácil hablar de desamor porque es una emoción tan fuerte que nos hace sentir tantas cosas que es lo que más nos puede inspirar, es verdad que depende un poco de todo. Hay momentos felices que son superinspiradores, que es verdad que depende un poco de todo, Me muero por ti o tequiero son canciones como muy positivas de amor puro y duro, que también me inspira. Al final a mí me inspiran muchas cosas de mi día a día, pero el dolor está ahí como pionero.

Tequiero precisamente es una canción que cantas con Abraham Mateo, con esos sonidos que recuerdan, como tú misma has dicho a Maniobras Orquestales en la Oscuridad o A-ha. ¿Cómo se gestó ese tema y esas referencias, que además has producido tú misma?

Realmente tenía como bastantes cosas emblemáticas de los 80 a las que le quería hacer referencia por ejemplo tequiero tiene un guiño a Enola gay, muy también Take on me o Maniac que es un uptempo así muy típico de los 80. La canción la compuse en 2021 y tenía mi versión yo sola. No fue hasta el año pasado cuando estábamos preparando la gira del disco y tal que mi manager dijo “le pega un montón Abraham Mateo, que también hace este rollo de música”.

Se lo dijimos, se la mandamos y él eliminó esa segunda parte digamos, hizo la suya con guiños a mi nombre, a Nochentera y muy divertido. Ha quedado un tema muy redondo y muy guay porque las voces también encajan muy bien.

Hay ciertas referencias y similitudes con Future Nostalgia de Dua Lipa tanto en sonidos como en la propia portada, ¿cómo llevas la comparación?

¡Qué guay! Es un piropazo, para empezar porque la quiero y la sigo de hace unos años, pero sí que es verdad que yo creo que además de ella, hay mucha influencia de The Weeknd, de otros artistas que hacen música influenciada por los 80 y es como que en mi caso he querido aunar muchas referencias e influencias, de lo urbano incluso maneras de escribir o de hacer canciones.

El tema Como Britney es el más oscuro del disco, con algún guiño a las relaciones tóxicas, a ese mítico Toxic. ¿Era necesaria una reivindicación de una figura como ella, tan relevante en los años 90 y 2000 y que haya pasado por tantas polémicas?

A Britney la quiero muchísimo, desde que soy pequeñísima la he seguido y me parece una superdiva del pop, ha hecho historia y me parece que tiene una vida supercomplicada. Con lo cual me apetecía también hacer referencia a una artista como ella que ha salido adelante siempre y ha sido fuerte y es un poco también lo que yo quería con esa gestión emocional de una ruptura, de sentirme una guerrera y tirar para adelante en este tema.

Este tema, que como decías es el más oscuro, de puro despecho o rencor, me gustó la referencia de Toxic, que es una canción que me flipa de ella y darle pues ese nombre en el título.

Vicco, en una imagen promocional. STEVEN BERNHARD

¿Cómo fue el volver a vivir el Benidorm Fest este 2024 y subirte al escenario de nuevo tras tu paso por el festival?

Buah, fue el show que más disfruté. Fue la actuación en la que me sentí supersegura. Fue como muy guay, me apetecía mucho volver a ese escenario, donde viví el año pasado con muchos nervios el día de la semi y la final. Volví con fuerza, sabiendo que iba a actuar delante de un público que me ha querido mucho y me quiere mucho. Fue el show donde más he disfrutado de mi vida, la actuación que mejor me lo pasé.

¿Seguiste Eurovisión, a Nebulossa y toda la polémica que ha habido con la participación de Israel?

La verdad que no vi nada porque empezamos la gira el viernes justo y he estado todo el fin de semana viajando y dando conciertos, pero bueno, estoy muy orgullosa de Nebulossa, los admiro un montón y los apoyo, del infinito y más allá y muy contenta.

Siempre has reivindicado el Benidorm Fest como un festival para visibilizarla música en España más allá de una preselección para Eurovisión, como ocurrió con Nochentera, que relanzó tu carrera. ¿Crees que debería potenciarse esta parte?

Totalmente, o sea creo que al final el festival es un escenario donde cualquier artista puede presentarse, cualquier tipo de música, género musical... Junta mucha diversidad que hay en nuestro país, que es muy rico musicalmente y eso mola porque da espacios a todos para poder llevar nuestra propuesta. Desde el primer momento me lo tomé así, como un sitio donde poder llevar mi música a España, no quería ganar ni nada. Lo viví como una competición en la que había súper buen rollo con los compañeros, que creo que es algo que siempre ocurre en cada edición, que estamos todos ahí compartiendo esa experiencia, nuestra música y nuestro proyecto y ya está. Básicamente si te lo tomas así, creo que es mejor, que se disfruta más.

Se te han puesto titulares políticos, relacionándote con el PP, de tu vida personal... ¿Cómo llevas que se hable más allá de tu música?

Creo que es el precio a pagar de este mundo. Al final, estamos en el ojo mediático y lo que decimos, entonces hay que ir con cuidado. Además eso que pasó es una cosa totalmente sacada de contexto, que estaba jugando algunos juegos con el entrevistador y la gente quiso entender lo que más le convenía o querían. Twitter y todas las redes sociales son a veces un pozo de de odio de gente, que igual no se sabe expresar en su vida o están mal con ellos mismos y lo expresan ahí a las personas que nos dedicamos a hacer música o personajes públicos sin pensar que somos personas y que eso también nos afecta. Molaría que eso fuera desapareciendo y que todo fuera amor y respeto y tolerancia por todos.

Ahora en esta gira la mayoría del público estará deseando cantar Nochentera a pleno pulmón, ¿cómo es tu relación con la canción? ¿Crees que dejarás de cantarla en algún momento porque te canse o la llevarás siempre en tu setlist?

Es una canción que me gustaría hacer siempre, o sea literalmente yo me lo paso bien porque es una canción que no aburre no sé por qué, pero es como que no cansa y yo estoy súper agradecida. Nochentera es la canción que me ha llevado a estar aquí a día de hoy y la que siempre cantaré, siempre que el público quiera bailarla y que la cante, yo feliz. Es mi primer hijo digamos, mi primer hit y siempre agradecida a esta canción.

Queda apenas un mes para el Orgullo LGTBI, te has posicionado abiertamente con tu vida personal como parte del colectivo, ¿cómo te verías si te llamaran para participar en el pregón o una iniciativa similar?

Siempre encantada de apoyar los derechos humanos. No tengo ningún problema en mostrarme como soy y lo que vivo en cada momento de mi vida. Yo feliz de siempre aportar mi grano de arena, pero si puede ser con mi música muchísimo mejor.