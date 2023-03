Estupor por cómo hablan de Blanca Paloma en la televisión griega

Blanca Paloma sigue consolidándose como una de las favoritas para ganar el festival de Eurovisión 2023 con su Eaea, una fusión de flamenco y electrónica que ya arrasó el pasado mes de febrero en el Benidorm Fest. Desde esa victoria, la representante española ha sumado grandes elogios tanto dentro como fuera de nuestro país. Algunas de las reacciones de eurofans internacionales al ver su actuación por primera vez se hicieron virales y en las casas de apuestas, España ocupa actualmente el quinto lugar. Es una posición incluso mejor que la que ostentaba el año pasado Chanel, finalmente medalla de bronce en el certamen celebrado en Turín con su mítico SloMo.

Pero ya se sabe: nunca puedes gustar a todo el mundo. Y el ejemplo es la reacción que unos colaboradores de un programa de la televisión griega han tenido al ver por primera vez el show de Blanca Paloma en el Benidorm Fest. Caras de desagrado, espanto y hasta de burla que dejan claro que la candidatura española no es de su gusto. Incluso uno de ellos se lleva una mano a su oído para tapárselo cuando la candidata española realiza su impresionante agudo final.

La calificación que le proporcionan a la representación española es, de hecho, la peor de todas las emitidas hasta el momento en el programa: un 5,5. De esta manera, España se queda totalmente alejada de las posiciones de cabeza en su ranking de favoritos, que lideran Israel (9,2), Suecia (8,8) y República Checa (8,4).

La dura valoración de este 'jurado' griego ha generado importantes críticas en las redes sociales. "Esto no fue serio. Sólo se estaban burlando de ella y lanzando odio por diversión. Dejad de odiar y burlaros de nuestra cultura, no tiene gracia. Blanca no se merece esto. Esto es racismo cultural", señalaba un eurofán en Twitter.

Otros han preferido dar una opinión más sosegada sobre esta particular reacción en pleno directo. "Las canciones que verdaderamente funcionan en Eurovision son las que polarizan. O te encanta, o no la aguantas. Y EaEa es una de ellas. Así que no hay tanto drama con cosas como estas", señala Luis Mesa, uno de los expertos sobre Eurovisión más destacados de nuestro país.

Blanca Paloma competirá por el triunfo en el festival de Eurovisión el próximo 13 de mayo en Liverpool (Reino Unido). 37 países pugnarán este año por hacerse con el micrófono de cristal. Todos, salvo Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Ucrania y la propia España, tendrán que superar primero la criba de unas semifinales que se celebrarán el martes 9 y el jueves 11.