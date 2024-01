La conducta relacionada de manera injusta a los niños con altas capacidades 

Uno de los rasgos más comunes de los niños y niñas con altas capacidades es que tienen cierta tendencia a presentar conductas desafiantes. Un factor que han estudiado psicólogos expertos en el tema, como Alejandro Busto y Olga Carmona, autores del libro Hijos con altas capacidades. El reto de educarlos.

"Cuando decimos que los niños y niñas con altas capacidades cuestionan nuestra autoridad… ¿qué estamos diciendo en realidad? Probablemente, que no obedecen, no nos hacen caso y, en definitiva, que no aceptan órdenes ni reglas", han explicado en unas declaraciones recogidas por el portal serPadres.

Según los psicólogos creen que los niños con altas capacidades tienden a tener este tipo de conducta por una casuística que responde a motivos jerárquicos. "Sin embargo, sí son bastante sensibles al argumento", aseguran los expertos.

Por lo tanto, la negociación puede ser el método para gestionar este tipo de situaciones con los pequeños de altas capacidades, haciendo uso de instrumentos como la paciencia, el humor y la empatía, entre otros.

Cambiar el modelo de autoridad

Estos mismos psicólogos, en una entrevista para El País, explicaron que los padres y madres de pequeños con altas capacidades tienen que reeducarse. De hecho, han señalado que algunos progenitores han acudido a ellos con cierto grado de desesperación.

Hay algunos que llegan a consulta "y te dicen 'nada funciona'. Los premios no sirven. Los castigos tampoco. No hay nada de lo que yo sé hacer o de lo que a mí me han enseñado a hacer que funcione". De ahí, que opinen que "si tienes un hijo con alta capacidad no te queda más remedio que cambiar tu modelo de autoridad", explicaron al rotativo.