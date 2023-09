Los pediatras actualizan la edad en la que un niño puede ir solo al colegio

Con la vuelta al cole son muchos los padres que se preguntan si deberían dejar que sus hijos vayan solos al colegio o a qué edad deberían empezar a hacerlo. La mayoría de los especialistas coinciden en que para hacerlo debe tener la madurez necesaria, conocer las normas de seguridad vial o reconocer los peligros que se pueden encontrar.

En España, la media de edad a la que los niños van solos al colegio es de 9,4 años, aunque el 70% de los niños de 8 a 12 años nunca van solos a la escuela.

Aunque no hay una edad concreta a la que puedan empezar a ir solos a la escuela, la Academia Americana de Pediatría ha actualizado este mes de agosto la edad para hacerlo y lo recomienda a los 10 años.

Sin embargo, recalcan que cada niño y cada situación es diferente, dependiendo de la madurez del niño y del entorno en el que se sitúe el centro escolar y el domicilio, y "es importante considerar su nivel de desarrollo y madurez individual al decidir si es seguro para ellos caminar a la escuela sin un adulto".

Por su parte, tal y como recoge Bebés y Más, la Asociación Española de Pediatría señala que "según su madurez y la situación del centro escolar pueden empezar a ir solos al colegio a los 11 años". A pesar de esto, muchos aprovechan el cambio a secundaria y los 12 años para dar el paso.

A la hora de saber cuándo está preparado o cómo saber si es el momento o no dejarle ir solo, la Academia Americana de Pediatria señala que "si su hijo se distrae fácilmente y no siempre recuerda mirar antes de cruzar la calle" es mejor esperar. También apuntan que algunos niños no se sienten cómodos en esta situación. "Sin embargo, si ese es el caso, es una buena idea preguntar cuáles son sus miedos para ayudar a aliviarlos", apunta a la academia la pediatra Sara Siddiqui.

Como recomendaciones, desde la academia apuntan que lo principal es que conozcan las normas de seguridad vial, cruzar por pasos de cebra, semáforos y caminar por las aceras o, en ausencia de estas, lo más a la izquierda posible y de frente a los vehículos para poder verlos correctamente. Así como hacer contacto visual con los conductores antes de cruzar o que presten especial atención ante los coches que van marcha atrás o girando.

"Los teléfonos, auriculares y dispositivos deben estar apagados al cruzar la calle. Si es necesario hablar por teléfono, entonces los niños deben dejar de caminar y encontrar un área segura para hablar", apuntan.

También recalcan que, aunque no hay que asustarles, hay que enfatizarles que no se suban a vehículos de extraños y que no se acerquen a los adultos considerados seguros.

Para ir haciendo la transición a caminar solos, los especialistas recomiendan hacer parte del trayecto con ellos e ir dejando que cada vez hagan más camino solos. También seguirlos las primeras veces a cierta distancia para darles seguridad o animarles a hacerlo con otros compañeros o amigos.