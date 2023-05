El inesperado nuevo proyecto de Nacho Cano 

Después de levantar ampollas y provocar cientos de comentarios con el musical Malinche, Nacho Cano vuelve a la carga con un nuevo proyecto que también está dando que hablar, en este caso por inesperado.

El artista reveló en su entrevista con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya (Telecinco), que tenía entre manos la apertura de un nuevo hotel que se llamará Hoy no me puedo levantar, uno de los grandes éxitos del grupo del que formaba parte.

"Dentro de muy poco inauguraremos el hotel Hoy no me puedo levantar. Es un hotel musical", especificó Cano. Todavía no tiene fecha de apertura pero lo que ha dejado claro el artista es que pretende sentirse como en casa en su nuevo establecimiento.

"Ahí arriba voy a tener mi estudio, mis cosas. Hoy no me puedo levantar es un nombre estupendo para un hotel en Madrid", reveló a Osborne, al que también le confirmó que estaba trabajando en el proyecto con un amigo.

Para el presentador la noticia fue toda una sorpresa y, a juzgar por sus comentarios, una genialidad: "Hoy no me puedo levantar', el fin de semana me dejó fatal. ¡Es que es genial! ¿Quién no ha dicho eso alguna vez?", bromeó Osborne.