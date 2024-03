Captan la primera imagen de Kate Middleton tras su operación abdominal

UK Press via Getty Images

Desde el 25 de diciembre no se había visto a Kate Middleton, a quien algunos en Reino Unido habían llegado a apodar Kate Missington (de desaparecida), después de que nada se supiera sobre su estado de salud en las últimas semanas.

El 17 de enero el Palacio de Kensington informó de que la princesa de Gales había sido operada con éxito de una cirugía abdominal, de la que a día de hoy no se sabe el motivo real. Sólo se conoció que no era algo canceroso y que permanecería ingresada entre diez y catorce días y que no retomaría su agenda pública hasta pasada la Semana Santa.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El contraste con la estrategia de comunicación llevada a cabo con la salud de su suegro, el rey Carlos III, diagnosticado de cáncer en las mismas fechas, encendió las alertas de algunas personas. Mientras el monarca era fotografiado en un coche o incluso se difundían imágenes de él leyendo cartas con deseos de una pronta recuperación, el silencio ha sido absoluto respecto a la mujer del príncipe Guillermo.

Ha sido este lunes 4 de marzo cuando ha trascendido la primera imagen de Kate Middleton tras su operación, publicada por TMZ. En ella aparece sentada en un coche junto a su madre, Carole, que va conduciendo por los alrededores de Windsor. Su rostro, serio, y tapado además por unas gafas de sol.

La semana pasada, tras los incesantes rumores —e incluso memes— sobre Kate Middleton, un portavoz de la casa real insistió en que sólo informarían de actualizaciones relevantes sobre su salud y que los plazos que dieron en enero se mantenían vigentes.

Al estado de salud de Carlos III y de su nuera en los últimos días se han sumado más malas noticias para la casa real británica. Hace unos días se conoció que había fallecido Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor y este mismo fin de semana que la reina Camila decidía tomarse un descanso en su actividad oficial.