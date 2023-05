Daniel Diges: "Me metieron una paliza, pasé unos meses bastante jodido"

En estos últimos días la salud mental de los artistas ha vuelto a ponerse sobre la mesa tras los tuits publicados por Alejandro Sanz en los que hablaba del delicado momento que vivía. Por este motivo, en la presentación de la película Como Dios manda, los medios de comunicación aprovecharon para preguntarle a los artistas asistentes si habían vivido un episodio similar de depresión o ansiedad.

Uno de los que se ha sincerado ha sido Daniel Diges que ha hablado a las cámaras de Europa Press sobre la depresión que sufrió cuando tenía 18 años y que le sobrevino tras recibir una paliza cuando grababa la serie Nada es para siempre (Antena 3).

"Con 18 años, que estaba en Coruña haciendo Nada es para siempre, pasé una depresión muy gorda. Sí que me fui a un psicólogo a tratarlo y a partir de ahí empecé a aprender muchas cosas. Y creo que gracias a dios por haberlo pillado por esa edad no he vuelto a pillar una depresión así fuerte a lo largo de mi vida", ha señalado y ha recalcado que es importante pillarlas a tiempo cuando se es joven "para aprender cómo gestionarlo".

"Pasé una muy gorda en Coruña, me pegaron cuando hacía la serie, hacía de Gato y me pegaron en una discoteca porque al ver que era jovencito y tal me metieron una paliza. Salí de la paliza y pasé unos meses bastante jodidos y fíjate que estaba aquí siendo protagonista de un musical. Y sí es verdad que me llamaban de teles y no me atrevía a contarlo, lo he contado muy pocas veces. Pero lo pasé y ya está, no pasa nada", ha detallado.

Además, ha indicado que es una persona que se cuida bastante a nivel mental. "Pero es verdad que he tenido momentos muy difíciles estar trabajando de martes a domingo musicales que no tenía vida, que no veía a mi familia, viajando he pasado momentos también duros y no pasa nada. Lo importante es agarrarlo y tirar para adelante", ha añadido.