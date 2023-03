Desvelan si Belén Esteban usa sus propios 'stickers' de WhatsApp

Belén Esteban y sus intervenciones en Sálvame (Telecinco) son parte del patrimonio popular de España. Sus caras, comentarios y gestos se han convertido en objeto de memes y stickers prácticamente en todas las redes sociales.

Es por ello, que en muchas ocasiones hay quien se ha dedicado a enviarle a través de redes sociales sus propios memes o se ha preguntado si ella los usaría. En su visita al podcast Reyes del palique, la influencer Susana Molina, conocida como Susana Bicho, ha contado que está en un grupo de WhatsApp con la conocida como la Princesa del pueblo.

"Es un grupo de hace mil años, no me voy porque hablan mucho", ha empezado diciendo. "Es un grupo de cuando se casó", ha señalado. "Pero es que Belén [Esteban] es muy activa y a veces manda audios de su vida cotidiana, que yo enseguida guardo en destacados. Tengo un montón de mensajes en destacados", ha señalado.

Ante la pregunta de la presentadora, Raquel Fiz, de si Esteban utiliza sus propios stickers, la influencer ha respondido que no. "Yo le he mandado alguno, pero ella no los usa", ha explicado.