Gwyneth Paltrow, sobre su entrada en la menopausia: "Me viene la regla cada 18 días"

La actriz Gwyneth Paltrow, de 51 años, se encuentra en plena perimenopausia. Así lo ha contado este viernes en una entrevista en People en la que, además de detallar los síntomas que está experimentando, aboga por que se hable más de esta etapa en la vida de las mujeres.

"Me alegra que haya habido un gran cambio cultural y que las mujeres ahora hablen de esto", resalta la intérprete de Shakespeare in love, algo que la generación de su madre no hacía.

Como cuenta, se encuentra en plena perimenopausia, una transición que puede durar años, en la que las hormonas fluctúan y las mujeres pueden experimentar desde sofocos a insomnio, pasando por sequedad vaginal o reglas irregulares. Se considera menopausia cuando transcurren 12 meses desde la última menstruación.

Ella en concreto asegura que empezó a notar cambios a los 45 años y que en la actualidad se siente como en una montaña rusa. "Ahora me viene la regla cada 18 días o cuando sea", agrega.

La actriz, conocida por promover un estilo de vida saludable —y criticado en numerosas ocasiones—, se ha centrado en tener "un intestino y un hígado que funcionen muy bien para que este exceso de hormonas pueda eliminarse del cuerpo y causar menos síntomas".

Reflexiona además acerca de que sus amigas están pasando por lo mismo, pero no hablaban de ello; ahora sí intentan hacerlo. Simplemente el hablar de ello, señala, puede ayudar a las mujeres a lidiar con los síntomas, además de normalizar y visibilizar la menopausia. "No hay nada que esconder", afirma.