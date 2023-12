Itziar Castro, un referente LGTBI: "Lo que no se visibiliza no existe"

El fallecimiento de la actriz Itziar Castro, conocida por series como Vis a Vis o la película Campeones, además de por su nominación al Goya a mejor actriz revelación por Pieles, ha conmocionado a muchos este viernes.

La intérprete también destacó fuera de la pantalla por su activismo LGTBI y contra la gordofobia, además de por su sentido del humor.

"A mí me han puesto de referente de muchas cosas y nunca he querido ser referente de nada. Yo quiero ser yo misma, lo que pasa que para ser yo misma, que soy lesbiana, soy feminista, soy mujer XXL... Es lo que soy, no es que me haya querido poner ninguna bandera, pero sí es importante que lo que no se visibiliza no existe", contó en mayo en una entrevista a El HuffPost con motivo del estreno de la serie Por H o por B.

"Me gustaría que hubiera referentes LGTBI en la política, que ya hay, pero cada vez más, y en los deportes, en los toros, en el fútbol... Que también hay, están, están, os lo aseguro. Que tengan el valor, igual que lo tienen en el campo, en los medios, porque eso cambia. Que yo sea o no sea referente o que yo dé la cara no cambia [la sociedad] de la misma manera que si lo hace alguien que viene de una parte tan machista, xenófoba, homófoba. Eso cambia muchísimo más", agregó.

Según afirmó, nunca había estado en un armario porque tenía la suerte de tener una familia que le había dejado "ser libre desde siempre": "Me hace gracia una cosa, que me dicen que soy valiente por ser yo misma. Qué país y en qué mundo estamos en el que ser uno mismo sea valiente, qué triste".

"Hay que reivindicar que necesitamos un mundo en el que los derechos humanos no se tengan que pedir"

También reivindicó que aún hoy en día "simplemente por ser tú te pueden reventar la cara", en referencia a una agresión homófoba que había sufrido recientemente una pareja de chicos. "Hay que reivindicar que necesitamos un mundo en el que los derechos humanos no se tengan que pedir", apostilló.

En 2019 recibió un Premio Plumas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) por su ayuda al colectivo.

Castro fue pregonera del Pride en Barcelona, donde se besó con Ada Colau, y en el Orgullo de este año en Madrid hizo un topless en en honor a Rocío Saiz, cuyo concierto había sido interrumpido en las fiestas del Orgullo de Murcia después de que enseñara los pechos.