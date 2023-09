Julio Iglesias cumple 80 años y manda este agradecimiento

Este sábado Julio Iglesias cumple 80 años. El artista lleva 52 de ellos sobre los escenarios de todo el mundo, ha acaparado titulares y portadas. Ahora que se acerca este cumpleaños de cifra redonda, ha querido agradecer a una publicación en particular que lo haya "ayudado" es su carrera.

Se trata de la revista ¡Hola!, que ha compartido este miércoles una misiva que les ha hecho llegar el cantante con motivo de su 80º cumpleaños. Y, tras un pequeño repaso a su vida, en el que ha narrado cómo llegó a dedicarse a la música, ha hecho especial énfasis en su primera portada en la publicación, que tuvo lugar en 1971.

"Yo siempre cuento que no creo en los destinos, pero creo en las circunstancias", comienza el texto. "Yo no nací para ser cantante; en realidad no sé para qué nací, pero sí he tenido muchísimas circunstancias en mi vida que han cambiado todo", prosigue el cantante en su carta.

Y, entonces, ha recordado su etapa como jugador en el Real Madrid, "el equipo de mi vida", aclara, mientras estudiaba Derecho en la Universidad. "Después, casi me muero —en referencia a un accidente que tuvo en 1968—, pero volví a vivir; después, una guitarra cambió mi vida para siempre y empecé a cantar, por cierto, no muy bien, y también empecé a escribir canciones", ha continuado narrando.

"¡Hola!, mi revista del alma, creyó en mí, y me dio mi primera portada en el año 1971", ha agradecido. "Han pasado ya 52 años y, desde ese día hasta hoy, no ha dejado de ayudarme en mi carrera. Estoy cumpliendo 80 años y mi agradecimiento y el de mi familia es para siempre. Gracias", concluía.

Otra carta

Esta no ha sido la única misiva que ha publicado la revista. El artista lleva 33 años junto a Miranda Rynsburger, con quien contrajo matrimonio en 2010 y quien le ha dedicado unas palabras, aprovechando esta fecha tan señalada.

"Querido Julio, en este día tan especial, en tu 80 cumpleaños, quiero decirte cuánto te amo y cuánto agradezco tener a mi lado a un hombre tan increíble como tú durante estos 33 maravillosos años", comienza a enunciar en su misiva.

"Hemos compartido risas, lágrimas, aventuras y hemos creado una hermosa familia con nuestros cinco queridos hijos", prosigue. "Eres la razón de mi felicidad y el pilar de nuestra vida juntos. Que este nuevo capítulo en tu vida esté lleno de salud, alegría y momentos inolvidables. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!", concluye.