Esta escena de Julio Iglesias se está compartiendo (y mucho) tras el caso Rubiales

Ya han pasado casi dos semanas desde que la selección femenina de fútbol conquistó la Copa del Mundo y de lo ocurrido durante la celebración. El presidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dio un beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso. Desde entonces, el apoyo a la delantera ha ido más allá del mundo del deporte y hasta las instituciones se han pronunciado acerca de lo ocurrido.

Lo mismo ha sucedido en redes sociales. Cada día, el contenido de las mismas está repleto de mensajes de apoyo o de escenas similares que las mujeres han vivido a lo largo de los años y que, como estaban tan normalizadas, nunca denunciaron. Ni siquiera desataron la polémica.

Una de ellas, y que se ha hecho viral en las últimas horas, tiene a Julio Iglesias por protagonista. Un usuario ha compartido un momento del cantante junto a la presentadora argentina Susana Giménez. Tuvo lugar en 2005.

Nada más entrar a plató, Julio Iglesias ya fuerza a Giménez a darle un beso. Un acto que repite en severas ocasiones en el minuto que dura el clip. "Sabía que esto iba a pasar", comenta la presentadora. "No me quería poner brillo —en los labios— porque venía Julio y me va a besar", prosigue.

"No, por favor", le espeta al cantante, cuando procura volver a forzarla. "No Julio, te lo pido por favor, que eres un hombre casado", insiste ella. Sin embargo, este hace caso omiso de las peticiones de la presentadora y continúa perseverando.

Los comentarios en redes sociales subrayan lo "violenta" que resulta esa situación. Entre ellas, una de las usuarias ha destacado que el cantante, conocido por su fama de don Juan, igual "no era 'irresistible', sino 'insistente y acosador", dice en un tweet.