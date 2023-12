La conmovedora carta que Itziar Castro  escribió a 'su niña interior' y que es una lección de vida

El prematuro fallecimiento de la actriz Iztiar Castro ha levantado una oleada de reacciones en redes sociales, donde ella era tan activa.

Desde su cuenta de Twitter, la intérprete catalana combatió el machismo, la homofobia y la gordofobia, actitudes y desprecios que ella había sufrido desde que era niña y contra los que siempre levantó la voz.

Hace solo unos días, Castro le dedicó una conmovedora carta a la Itziar niña que termina siendo un manifiesto de esperanza y optimismo.

"Te diría tantas cosas, cosas como que sigas soñando, que soñando fuerte y con muuuucho esfuerzo, se consiguen los sueños, que una vez conseguidos no todo es de color de rosa, al contrario, que hay momentos duros, tristes, solitarios…", comenzaba esta publicación.

"Que esos que te insultan, te agreden, te ponen bellotas en el pupitre y te llaman cerdita, serán tus fans, (sí, tus fans, cómo te he dicho los sueños de cumplen) y te pedirán fotos (muchas fotos, incluso cuando no estés de humor) pero sobre todo te pedirán perdón", escribía en clara alusión a los episodios de bullying que sufrió siendo niña.

"Que podrás amar sin miedo, aunque algunas personas sí lo tendrán y eso te romperá en mil pedazos el alma, pero te servirá para crear arte y belleza", reconocía con ilusión aunque adevertía "que el mundo evolucionará tan rápido que todo parecerá nuevo, por eso hay que tener memoria y no olvidar, y no bajar la guardia, para no caer en los mismos errores y para no perder lo conseguido en libertades y derechos humanos".

"Y si a pesar de todo lo positivo que te digo no tienes ánimo, mira esta foto y acuérdate de toda esa ilusión que tenías por conseguir esos sueños y ahora, date las GRACIAS", concluía emocionada.