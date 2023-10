Leonor: "En este día tan importante, les pido que confíen en mí"

Después de una breve intervención en el Congreso para jurar la Consitución, la princesa Leonor ha pronunciado unas palabras tras la imposición del collar de Carlos III, la mayor condecoración civil, en el Palacio Real.

Allí, la heredera ha reiterado su compromiso con la Corona y con los españoles. "Al cumplir hoy 18 años he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. Me he comprometido de manera solemne, formal y pública con nuestros principios democráticos, que asumo plenamente", ha empezado diciendo la heredera.

La princesa Leonor ha asegurado que espera actuar "con la mayor dignidad y el mejor ejemplo" y cumplir con sus responsabilidades como primera en la línea de sucesión al trono. “Con este espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra Nación y observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos”, ha proclamado la heredera.

"Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo cuando me impuso el Toisón de Oro: 'te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional", declarando que no ha olvidado ese consejo de Felipe VI.

Visiblemente emocionada y ante Pedro Sánchez, los ministros del gobierno y otras autoridades, Leonor ha recordado que también ha jurado lealtad al rey. "No solo a su persona, sino también a lo que la Corona simboliza y representa: la unidad y permanencia de España”, ha declarado.

Felipe VI impone el Collar de Carlos III a la princesa Leonor EFE

"Cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones. Procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo", ha declarado la princesa después de recibir el Collar de Carlos III de manos de su padre.

Leonor ha concluido su breve intervención haciendo dirigiéndose directamente a todos los ciudadanos: "En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de España".